Keine Olympischen Spiele, keine EM und auch keine DM. Bei den Turnern wurden dieses Jahr, wegen der Pandemie, nahezu alle wichtigen Wettkämpfe abgesagt. Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart) blickt deshalb voller Hoffnung auf das Sportjahr 2021.

"Er, ich und das Sofa." Elisabeth Seitz auf die Frage, was sie für Silvester geplant hat.

Aktuelle Situation

Deutschlands Rekord-Turnerin hat die freien Tage über Weihnachten genossen. Weihnachten 2020 "... war für mich entspannt und sehr ruhig im kleinen Kreis aber trotzdem schön", verrät Elisabeth Seitz im Interview mit SWR-Sport. Nichts anderes hat die 27-Jährige für den Jahreswechsel geplant. "Mein Freund und ich wollen einfach nur zu zweit den Start ins neue Jahr genießen. Er, ich und das Sofa." "Eli" ist einfach nur froh, das Corona-Jahr fast überstanden zu haben: "Das Training war richtig anstrengend, nicht durch die Belastung selbst, sondern einfach durch die Situation." Zwischen den Jahren geht es wieder in die Halle und in den Kraftraum im Olympiastützpunkt Stuttgart. Natürlich unter Beachtung der speziellen Corona-Regeln. Elisabeth hat Zeit gebraucht um mit dem Thema "Corona-Virus" klar zu kommen: "Weil ich einfach durch die Absage aller Wettkämpfe Schwierigkeiten mit der Motivation hatte. Das war so ein bisschen Training ohne Ziel vor Augen." Nach rund neun Monaten Pandemie überwiegt bei ihr "die Dankbarkeit, dass man gesund ist."

Keine "Impf-Extrawurst" für Spitzensportler

Die Impfungen haben deutschlandweit begonnen. Große Hoffnungen sind damit verbunden. Zu diesem Thema hat Elisabeth Seitz eine klare Meinung: "Ich würde mich impfen lassen. Nur würde ich es nicht wollen, dass man Sportler - auch gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele - denen vorzieht, bei denen es wichtiger ist." Eine Zwangsimpfung für Sportler hält sie "definitiv für den falschen Weg".

Ausblick auf das Jahr 2021

Das kommende Jahr ist für Elisabeth Seitz und ihre Turn-Kollegen schon durchgetaktet. "Geplant sind u.a. der DTB-Pokal in Stuttgart, vor Olympia sind noch Deutsche Meisterschaften, eine Olympia-Qualifikation und auch noch eine interne Qualifikation", erklärt Seitz. Der Wettkampf-Plan ist also theoretisch schon mal vollgepackt. Hoffentlich kann er auch so stattfinden. "Die Hoffnung und der Glaube sind so mit das Größte. Wenn das verloren geht, geht vieles mit verloren und darunter wird auch die Motivation sein. Aber das Ziel ist klar vor Augen, das sind die Olympischen Spiele."