Sie liefert ab, wenn es zählt: Elisabeth Seitz bei ihrer zehnten Turn-WM

Eine Corona-Infektion in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften hat Elisabeth Seitz nochmal zittern lassen, ob sie überhaupt in Liverpool dabei sein kann. Aber kaum angekommen, war „Eli“ zu 100 Prozent da. Jetzt steht sie im Finale.

"Ich bin einfach nur glücklich", sagt eine strahlende Elisabeth Seitz im Teamhotel in Liverpool. Nur wenige Meter von der Halle entfernt wohnt die deutsche Delegation, kann entspannt zum Training und den Wettkämpfen spazieren. Und einen Wettkampf hat Elisabeth, genannt "Eli", Seitz noch. Sie hat es ins Finale am Stufenbarren geschafft. Knapp hat sie sich den letzten Finalplatz ergattert. Und das ist für die diesjährige Europameisterin keine Selbstverständlichkeit.

Corona-Infektion in der Vorbereitung

Wenige Wochen vor der WM hatte die Stuttgarterin eine Corona-Infektion. Die Zeit um fit zu werden war knapp, ihre Teilnahme stand auf der Kippe. Aber Seitz ist schon lange im Geschäft und konnte sich auf sich selbst verlassen: "Da hab ich mit meiner Erfahrung relativ viel gutmachen können und bin deswegen auch hier bei den Weltmeisterschaften gelandet und jetzt sogar im Finale."

Die zehnte WM für Seitz

Für Elisabeth Seitz ist es bereits die zehnte Weltmeisterschaft ihrer Karriere. Einmal reichte es für eine Medaille an ihrem Lieblingsgerät Stufenbarren, 2018 kam sie aus Doha mit einer Bronzemedaille zurück. Sie kennt alles, die Abläufe, die Menschen, die Aufregung. Trotzdem bleibt eine Weltmeisterschaft für Seitz immer besonders: "Ich denke, wenn dieses Besondere, dieses Schöne an einer WM irgendwie verloren geht, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, es dann nicht mehr weiter zu machen." Aber Seitz macht weiter und stellte in Liverpool bereits unter Beweis, dass sie weiterhin zur Weltspitze gehört.

Sie liefert ab, wenn es drauf ankommt

In der Qualifikation verzichtete sie auf den Mehrkampf mit allen vier Geräten, turnte aber am Sprung und natürlich am Stufenbarren, wo sie eine starke Leistung zeigte. Mit 14.4 Punkten kam Seitz fast an ihre Punktzahl vom EM-Sieg im Sommer heran. In den Wochen vorher war ihr das noch nicht oft gelungen – aber im Wettkampf lieferte sie verlässlich ab. "Jetzt wusste ich, ich hab genau diese Übung dieses Jahr schon so gut durchgeturnt. Deswegen musste ich vor allem mental auch fit sein, mir selbst auch sehr vertrauen und sagen: Ok, ich kann das, ich muss nur in dem Moment, wo es drauf ankommt, körperlich so weit bereit sein, dass es möglich ist. Weil ich wusste, mental bin ich bereit ". Und genau das hat funktioniert. Wäre es anders gewesen, so Seitz, hätte sie sich nach ihrer Corona-Erkrankung nicht böse sein können und dürfen.

"Gerade durch die Erfahrung und die vielen Jahre konnte ich erst zu so einem Wettkampftyp werden."

Den Ruf als "Wettkampftyp" hat Seitz zurecht schon länger weg. Auch ihr DTB-Teamkollege Lukas Dauser ist beeindruckt von ihr: "Ich glaube Eli ist Mrs. 100 Prozent würd' ich sagen, die ist immer da im Wettkampf, das ist wirklich Wahnsinn. Egal ob aus Verletzungen, aus krankheitsbedingten Ausfällen, wenn die in die Wettkampfhalle geht, dann zieht die ihr Ding durch", erklärt Dauser.

Ohne Druck ins Finale

Dank ihres großen Erfahrungsschatzes und des Vertrauens ins sich selbst, geht Elisabeth Seitz auch entspannt ins WM-Finale am Stufenbarren: "Ich möchte mir einfach überhaupt keinen Druck machen, ganz im Gegenteil, ich möchte einfach schauen, dass ich bis dorthin so trainiere, dass ich weiß: Ich kann meine Übung, ich kann sie nochmal gut durchturnen und wenn ich sie gut durchturne, dann kann ich stolz und zufrieden sein mit mir und das ist so mein größtes Ziel". Keine Platzierung, keine Punktzahl, sondern nur die eigene Leistung zählt für Seitz.

Teamwork in der DTB-Mannschaft

Und auch wenn das junge Team um sie herum keine weitere Finalteilnahme geschafft hat, ist sie bei ihrem Finale nicht alleine. Alle Turnerinnen sind in Liverpool geblieben, um Elisabeth Seitz zu unterstützen – so wie Seitz sie unterstützt hat. Denn die Turnerin, die am Tag vor ihrem Wettkampf 29 wird, ist mit Abstand die älteste und erfahrenste Frau im Team. Für die anderen um Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski ist es die erste Weltmeisterschaft. Routiniers wie Sarah Voss und Pauline Schäfer-Betz mussten verletzungsbedingt absagen. So wurde Seitz zur "Mutti der Truppe". Eine Aufgabe, die sie gerne angenommen hat: "Ich hab halt gleich gesagt: Jegliche Fragen die aufkommen möchte ich beantworten, vor allem bestenfalls vorm Wettkampf, damit im Wettkampf so wenig wie möglich Fragen aufkommen." Das haben ihre Mitstreiterinnen dankend angenommen.

Seitz hat ihr Team unterstützt und am Samstag im Stufenbarrenfinale werden die anderen Mädels das genauso für sie tun. Und wenn alles so wie immer beim "Wettkampftyp" Elisabeth Seitz läuft, dann kann der Wettkampf ja nur gut werden.