Turn-Star Eli Seitz: "Ich bin mächtig stolz auf meinen Bruder"

Deutschlands Rekord-Turnerin Elisabeth Seitz war beim DTB-Pokal nur Zuschauerin. Dafür am Start: ihr Stiefbruder Gabriel Eichhorn. Der ist elf Jahre jünger und will die erfolgreiche Schwester sogar noch überflügeln.

So unruhig sieht man Elisabeth Seitz nur selten. Am vergangenen Wochenende saß die deutsche Rekord-Turnerin auf der Tribüne und fieberte mit. Ihre Augen über der schwarzen Schutzmaske verfolgten konzentriert die Reck-Übung eines 16-Jährigen beim DTB-Pokal in Stuttgart. Ihr Stiefbruder Gabriel, elf Jahre jünger als Seitz, turnte erstmals bei der Junior Challenge dieser hochkarätigen internationalen Veranstaltung.

Der Rollentausch war für beide eine Herausforderung, vor allem für das Nervenkostüm. "Ich bin fast nervöser, als wenn ich selbst turne", gesteht Seitz im Interview mit SWR Sport. "Ich weiß zum einen, wie es Gabriel grad geht, dass er sehr nervös ist. Andererseits sitze ich hier oben, kann nur zuschauen und ihm nichts abnehmen."

Gabriel Eichhorn: Seine Schwester überflügeln

Aber Gabriel Eichhorn turnte bei seiner DTB-Pokal-Premiere beinahe so abgezockt wie ein Routinier. Auch im Interview macht er erstaunlich klare Ansagen. "Eli ist wichtig für mich", sagt er. "Sie hat im Sport schon ziemlich viel erreicht. Mein Ziel ist, irgendwann mal besser als sie zu sein." Der junge Mann hat ehrgeizige Ziele. Immerhin ist seine große Schwester mit 23 nationalen Titeln Deutschlands Rekordmeisterin, hinzu kommen internationale Medaillen (WM-Bronze sowie Silber und Bronze bei Europameisterschaften) und drei Starts bei Olympischen Spielen.

Seitz: "Er hat sich durchgekämpft"

Nicht nur angesichts seiner kurz-knackigen Statements schwärmt Seitz von ihrem jüngeren Bruder ("den Zusatz 'Stief' kann man getrost streichen"). Früher lag der kleine Gabriel immer im Maxi-Cosi, wenn Seitz' Mutter Claudia ihre Tochter Elisabeth mit dem Auto zum Turntraining nach Mannheim fuhr. Offensichtlich hat Gabriel schon bald danach gut hingeschaut, was seine Schwester sportlich leistete.

"Er hat Turnen immer bei mir gesehen und wollte auch turnen. Aber dann hatte er eine große Ellbogen-Operation. Die Ärzte sagten ihm, dass es mit dem Turnen auf hohem Niveau nichts werden würde. Aber er wollte es unbedingt machen und hat sich durchgekämpft. Ich bin mächtig stolz auf ihn," sagt Elisabeth Seitz.

300 Kilometer täglich zum Training

Zusammen haben Elisabeth und ihr jüngerer Bruder die schwere Zeit von Gabriels Verletzung gemeistert. Mit 11 hatte er das Elternhaus bei Mannheim verlassen, um wie seine große Schwester in Stuttgart zu trainieren. Nach der schweren Ellbogen-Verletzung aber schien Gabriels Traum am Ende. "Wir haben versucht, ihm andere Sportarten nahezubringen," erinnert sich die Schwester. "Er hat Wasserspringen probiert, sogar eine Medaille bei Landesmeisterschaften geholt, aber trotzdem hat er nur darauf gewartet, bis der Ellbogen wieder passt und er weiterturnen kann."

Nach der schlimmen Verletzung war Gabriel wieder nach Mannheim zurückgezogen. Aktuell pendelt er fast täglich nach der Schule mit der Bahn von Mannheim nach Stuttgart zum Training. 300 Kilometer pro Tag. Für den Nachwuchsturner kein Problem. "Ich brenne halt für den Sport", sagt Gabriel. "Da hält mich eine solche Fahrt zum Training doch nicht auf."

Seitz: "Gabriel ist ein Kämpfer"

Das Turnen liegt ihnen einfach in den Genen, die Beharrlichkeit auch. Schon Mutter Claudia war Turnerin; jetzt hat sie gute Chancen, bald drei Jahrzehnte als Turn-Mama zu fungieren. "Vor 22 Jahren war Eli das erste Mal beim Turntraining am Start, und mit Gabriel sind wir jetzt nahtlos zum nächsten Kind übergegangen. Es ist wie am ersten Tag: Ich schlafe wieder weniger, aber es macht Spaß."

Anderer Name, gleiche Passion. Ob Gabriel Eichhorn wirklich einen solchen Weg einschlagen kann wie die berühmte Schwester, ist offen. Doch auch die Trainer sehen Parallelen zwischen den Beiden. Beim Bewegungstalent, aber vor allem bei der Mentalität. "Gabriel ist ein Kämpfer," erzählt Jörg Schwaiger, Trainer am Kunst-Turn-Forum Stuttgart. "Er hat sich in den vergangenen drei Jahren sehr nach vorne gekämpft. Das zeichnet auch Eli aus. Sie ist ein 'Wettkampfschwein'. Gabriel hat wenig trainiert, und trotzdem bei seinem ersten Wettkampf auf großer Bühne überzeugt. Das hat er gut gemacht."

Am Ende applaudierten Elisabeth Seitz und Mutter Claudia begeistert auf der Tribüne. Gabriel belegte beim DTB-Pokal mit dem deutschen Team Platz zwei. Auch das Podium ist offenbar eine Familien-Tradition.