Seitz und König bereit für Turn-WM in Liverpool

Elisabeth Seitz betritt bei der Turn-WM in Liverpool bereits das zehnte Mal die WM-Bühne. Für Anna-Lena König ist es die WM-Premiere.

Elisabeth Seitz sitzt ganz entspannt im Trainingsquartier der deutschen Turnerinnen in Frankfurt am Main. Sie hat dort ein Einzelzimmer. "In meinem Alter darf ich das", scherzt die 28-Jährige. Training, Interviews, wieder Training, Abreise - alles schon tausendmal gemacht. Für die Stuttgarterin ist die Turn-WM vom 29. Oktober bis zum 6. November in Liverpool quasi eine Routine-Angelegenheit - es ist bereits ihre zehnte Weltmeisterschaft.

Locker spricht die aktuelle Europameisterin am Stufenbarren über ihre neue Rolle als die "mit Abstand älteste und erfahrenste Turnerin" in dem noch jungen Team. Nach dem Karriere-Ende von Kim Bui und dem Ausfall von Pauline Schäfer-Betz ist Seitz so etwas wie der Team-Käpt'n. "Ich freue mich auf die Aufgabe, die Jungen mit in dieses WM-Geschehen zu nehmen und dass ich ihnen alles so ein bisschen zeigen und erklären kann."

WM-Premiere für Anna-Lena König

Anna-Lena König wirkt dagegen etwas angespannt. Die 16-Jährige vom TV Bodersweier hat sich Mitte Oktober in Rüsselsheim das erste Mal für eine Turn-WM qualifiziert. "Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auf die Zeit." In Frankfurt konzentriert sie sich auf ihre Übungen. Der Gedanke, ab Sonntag in Liverpool vor maximal 11.000 Zuschauern zu turnen, ist noch weit weg: "Ich glaube, ich habe das noch nicht so richtig realisiert, dass das so groß sein wird. Aber ich freue mich schon auf den Wettbewerb."

Dann nicht zu verkrampfen und die Übungen genauso sauber und konzentriert auf die Matte zu bringen wie im Training, ist der große Unterschied zwischen einem Talent und einem Champion. Elisabeth Seitz hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie dazu in der Lage ist. Dieses Wissen will sie nach Möglichkeit an das Team weitergeben: "Ich biete immer an, dass die Jüngeren gerne viele Fragen stellen können. Sie dürfen mich gerne so viel löchern, wie sie wollen. Ich habe schon so viel gesehen und erlebt, dass ich auch gerne davon berichten möchte. In der Hoffnung, dass sie dann am Ende beim Wettkampf stehen und einfach viel entspannter und viel ruhiger sind, weil viele Fragen - vielleicht auch durch mich - bereits im Voraus beantwortet werden konnten."

Seitz bei Turn-WM als Mentorin gefragt

Anna-Lena König fühlt sich in diesem Ambiente gut aufgehoben: "Sie unterstützt uns sehr viel im Training, feuert uns an und hilft uns auch außerhalb der Halle." Seitz gibt das Kompliment postwendend zurück: "Ich finde, dass gerade Anna-Lena aber auch die anderen Mädels ihre Rolle gut einnehmen und hier gerade auch im Training ihr Zeug richtig gut machen und sie sehr konzentriert und fokussiert sind. Man merkt gar nicht so sehr, dass es jetzt bald losgehen wird mit den Weltmeisterschaften. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass das echt gut wird."

Seitz bringt ohnehin so schnell nichts aus der Ruhe. Nicht einmal eine Corona-Infektion wenige Wochen vor dem Turnier. Ende September/Anfang Oktober hat der Virus sie neun Tage außer Gefecht gesetzt. Anschließend hatte sie noch eine Woche mit den Nachwirkungen zu kämpfen. "Der Zeitplan war schon ziemlich straff. Deswegen war es auch relativ unsicher, ob ich das alles noch bis zur WM schaffe." Doch die wenigen Tage reichen Seitz zur WM-Form: "Wenn es Richtung Wettkampf geht, ist es oft so, dass sich mein Körper und mein Körper sich selbst übertreffen. Bis Anfang letzte Woche war ich mir selbst noch ziemlich unsicher ob ich das schaffe. Natürlich bin ich nicht auf meinem Fitness-Höhepunkt. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl, gesund und freue mich auf den Wettkampf."

Höchstleistungen und viele neue Eindrücke

König will bei der WM in erster Linie "meine Übungen sauber durchturnen". Das wünscht sich Seitz auch für den Rest der Mannschaft, die neben Seitz und König noch aus Emma Malewski (TuS Chemnitz-Altendorf), Karina Schönmaier (Blau-Weiss Buchholz) und Lea Marie Quaas (TuS Chemnitz-Altendorf) als Ersatzturnerin besteht. "Wir wollen als Team optimal auftreten und vor allem selbstbewusst auftreten. Ich glaube, das wird auch schon eine Herausforderung sein, weil es viele neue Eindrücke für unsere jüngeren Turnerinnen sind."

Seitz will bei ihrem ersten großen Turnier nach dem Triumph bei den European Championships vor allem am Stufenbarren wieder zeigen, dass sie zu den Großen gehört: "Was dabei herauskommt, ist immer schwer zu sagen, weil es immer wieder von Null losgeht. Ich habe da keinen Europameister-Bonus." Ansonsten will sie ihre zehnte WM einfach genießen: "Ich freue mich, weiterhin auf der großen Bühne stehen zu dürfen und zu zeigen, dass ich noch da bin, auch nach so vielen Jahren noch Höchstleistungen bringen kann."