Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund den Titel im Mehrkampf gewonnen und sich damit zur alleinigen Rekordtitelträgerin gekürt.

Die Stuttgarterin verwies am Donnerstag bei den Titelkämpfen mit 53,50 Punkten die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz (53,40) und Titelverteidigerin Sarah Voss aus Köln (53,00) auf die weiteren Podestplätze. Für die Fünfte der Europameisterschaften war es der insgesamt 23. nationale Titel.

Seitz überholt Ingrid Föst

Die 27-Jährige überholte mit diesem Erfolg DDR-Turnerin Ingrid Föst, die zwischen 1953 und 1963 insgesamt 22-mal eine nationale Goldmedaille gewonnen hatte. Im Mehrkampf war Seitz schon vorher alleinige Rekordhalterin.

"Das Strahlen geht tatsächlich nicht weg, es waren schon ein paar Freudentränen dabei. Denn wo es jetzt für den Rekord nur noch um einen Titel ging, da wollte ich ihn unbedingt haben", sagte die WM-Dritte von 2018 am Stufenbarren nach dem Wettkampf im ZDF. Ein derartiger Erfolg, so Seitz weiter, werde in der Zukunft so schnell nicht wiederkommen.

Seitz überholt Schäfer am letzten Gerät

Den Grundstein für ihren Erfolg legte die Turnerin vom MTV Stuttgart an ihrem Parade-Gerät, dem Stufenbarren, an dem sie mit 14,65 Punkten die Tageshöchstnote erturnte.

Ihren angepeilten Rekordtitel brachte die 27-Jährige dann aber am Schwebebalken mächtig in Gefahr. Beim gebückten Flick-Flack-Salto rückwärts musste die Lehramtsstudentin das Gerät unfreiwillig verlassen, mehr als 12,00 Punkte war ihre Übung nach diesem Patzer nicht mehr wert.

So lag vor dem letzten Gerät Schäfer noch mit sechs Zehntelpunkten vor Voss und Seitz (40,05). Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin vergab am Boden jedoch durch unsaubere Landungen die Möglichkeit, erstmals den Titel als beste Allrounderin zu holen.

Kampf um die Olympia-Qualifikation

Die Meisterschaften in Nordrhein-Westfalen sind für die Turnerinnen und Turner zugleich die erste Olympia-Qualifikation. Vier Tickets gibt es für die Spiele in Tokio. Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der Olympiatickets fällt bei einer zweiten und letzten Qualifikation am 12. Juni in München.