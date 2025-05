Rekordmeisterin und Vorbild: Turnerin Elisabeth Seitz beendet ihre Karriere

Sie ist deutsche Rekordmeisterin, jetzt aber beendet sie ihre Karriere: Elisabeth Seitz kehrt nicht an die Geräte zurück. Das teilte die 31-Jährige am Donnerstag bei der Turn-EM in Leipzig mit.

Sendung am Do. , 29.5.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW