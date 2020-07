per Mail teilen

Elisabeth Seitz ist Deutschlands beste Turnerin. Bei Olympia wollte sie nochmal die Weltspitze angreifen – doch dann kam Corona. Im exklusiven Interview mit SWR Sport spricht sie über die Pandemie, zukünftige Ziele und ihre Zeit nach der Karriere.

Unter normalen Umständen wäre sie schon längst nicht mehr Deutschland. In weniger als zwei Wochen sollten die Olympischen Spiele in Tokio beginnen – und Elisabeth Seitz wäre sicher schon vor Ort, um der Vorbereitung den letzten Feinschliff zu geben. Doch es kam alles anders. Die Corona-Pandemie packte die Welt und aus Tokio 2020 wurde Tokio 2021.

Zwischen Frust und Verständnis

Jetzt hat Eli Seitz noch ein Jahr Zeit. Die Verschiebung, die Ende März verkündet wurde, hält sie für richtig. Trotzdem war sie auch enttäuscht. "Ich hatte mich jahrelang darauf vorbereitet, um dort alles zu geben", erzählt SWR Sport. Außerdem habe sie danach endlich mal wieder einen längeren Urlaub geplant, als Belohnung sozusagen. Aber die Erholung muss erstmal warten.

Die gebürtige Heidelbergerin gilt als die beste Turnerin Deutschlands. Raum für Verbesserung gibt es dennoch. "Ich sehe das Jahr als Chance, nochmal an meinen Schwächen zu arbeiten." Deshalb habe sie sich schnell mit der Verschiebung abgefunden und blickt positiv nach vorn.

Dauer 0:43 min "Natürlich ist man erstmal enttäuscht" Eli Seitz spricht über ihre Enttäuschung, nachdem die Olympischen Spiele auf 2021 verschoben wurde.

Seitz plant schon für Zeit nach dem Karriere-Ende

Nebenbei ist Elisabeth Seitz auch Studentin. In Ludwigsburg studiert sie die Fächer Sport und Englisch auf Lehramt. Mit dem Turnen ist das gut vereinbar, denn die 26-Jährige studiert quasi nur in Teilzeit. Den Abschluss hat sie trotzdem fest im Blick. "Vor allem dieses Jahr steht der Sport noch im Vordergrund, aber ich möchte auch meine Zukunft absichern."

Inmitten der Coronakrise durfte Seitz wochenlang nicht in die Halle, sie musste sich zuhause fithalten. Ihr persönlich hat das gutgetan. "Die Pause war gar nicht so schlimm", erzählt Seitz. Sie habe die Zeit genutzt, um kleine Wehwehchen auszukurieren und einfach mal abzuschalten. Endlich gab es mal Gelegenheiten für Dinge, die sonst in ihren vollgepackten Trainingsalltag nicht hineinpassen.

Mit 26 Jahren schon "im fortgeschrittenen Alter"

Gefreut hat sie sich natürlich trotzdem, als sie Mitte Mai wieder in die Halle durfte. Mehrere Wochen und Lockerungen später kann die Spitzenturnerin schon wieder vier bis fünf Stunden täglich auf höchstem Niveau trainieren.

Ihre Herangehensweise im Training hat Eli Seitz mittlerweile verändert. Sie ist mit ihren 26 Jahren laut eigener Aussage für eine Turnerin schon "im fortgeschrittenen Alter", deshalb hört sie jetzt mehr auf ihren Körper. "Es geht nicht mehr darum, möglichst viele Stunden in der Halle zu sein, sondern diese effektiv zu nutzen."

Dauer 0:55 min "Die Coronapause war gar nicht so schlimm" Elisabeth Seitz spricht über ihre trainingsfreie Zeit und die Umstellungen, die sie als Turnerin "im fortgeschrittenen Alter" machen muss.

In Deutschland außer Konkurrenz

Wenn man auf ihre Erfolge schaut, denkt man, dass sie das schon immer so macht: Mit sage und schreibe 22 Deutschen Meisterschaften in vier Disziplinen hält Elisabeth Seitz den Rekord für die meisten nationalen Titel in der deutschen Turngeschichte.

Vielleicht gibt es in Tokio ja auch das erste olympische Edelmetall. Das eine Jahr Verspätung wäre Elisabeth Seitz dann sicher egal.