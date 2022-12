Elisabeth Seitz führt Stuttgart zum 11. Meistertitel in Serie

Deutschlands Rekordturnerin Elisabeth Seitz hat bei ihrem ersten Mehrkampf seit mehr als einem Jahr das Team des MTV Stuttgart zum Meistertitel geführt.

Der deutsche Rekordmeister MTV Stuttgart war auch in einem neuen Wertungssystem nicht zu schlagen. Das Team um Vorzeige-Turnerin Elisabeth Seitz holte sich in Neu-Ulm den 11. Meistertitel in Serie. Im Finale besiegten die Stuttgarterinnen das Turnzentrum DSHS Köln mit 41:11. Nach den Übungen am Sprung und Stufenbarren hatte Stuttgart schon fast uneinholbar mit 32:0 geführt. Am späten Samstagabend reckten die Turnerinnen des MTV Stuttgart stolz den Pokal in die Höhe - zum insgesamt 14. Mal in der Vereinsgeschichte.

Erster Mehrkampf nach mehr als einem Jahr

Deutschlands Rekordturnerin Elisabeth Seitz äußerte am Sonntag ihren Stolz über diesen gelungenen Jahresabschluss sei. "Nach über einem Jahr habe ich wieder einen Mehrkampf geturnt. Da mein Mehrkampf-Einsatz ziemlich spontan war, kann ich über 51,65 Punkte nicht meckern", schrieb sie auf Instagram.



Zudem fand sie Gefallen an der neuen Wertung. "Es hat Spaß gemacht, vor allem weil ich so lange dabei bin und Wettkämpfe immer ähnlich ablaufen. Da finde ich es gerade schön, wenn mal ein bisschen etwas anders ist", meinte sie.

Elisabeth Seitz freut sich über Meistertitel mit dem MTV Stuttgart

Bronze ging an die Mannschaft der TG Karlsruhe-Söllingen um WM-Turnerin Anna-Lena König. In einem spannenden Duell gewannen die Badenerinnen knapp mit 21:20 gegen den TSV Tittmoning (Oberbayern).



Bei den Männern gewann der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau in einem baden-württembergischen Duell mit 37:27 gegen den TSV Straubenhardt das "kleine Finale" und holte Bronze. Deutlicher verlief das Finale, in dem der TuS Vinnhorst (Niedersachsen) den SC Cottbus mit 38:17 bezwang.