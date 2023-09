Jubel über Platz vier - WM-Turner dürfen für Olympia planen

Erst eine Zitterpartie, dann die vorzeitige Olympia-Qualifikation: Die deutschen Kunstturner müssen nicht bis Sonntag auf die ersehnten Paris-Tickets warten, sondern durften schon vorher jubeln.

Die deutschen Turner können für die Olympischen Spiele in Paris planen. Das Team von Bundestrainer Valeri Belenki turnte am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen in der Qualifikation des Mannschafts-Mehrkampfs 248,862 Punkte. Damit belegte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in der Zwischenwertung nach vier von sechs Ausscheidungsrunden den vierten Platz. Da in den abschließenden zwei Umläufen an diesem Sonntag nur noch acht Nationen starten, ist dem deutschen Team der für die Olympia-Qualifikation nötige Platz fast nicht mehr zu nehmen. Allerdings könnte statt Platz zwölf der elfte Rang nötig sein, weil die bereits qualifizierten Chinesen hinter der DTB-Riege liegen. "Ich bin erleichtert. Das war heute eine außergewöhnliche Leistung", sagte Belenki, "ich bin jetzt ehrlich ruhig, was Olympia anbelangt. Aber wir warten morgen noch ab." Überdies könne sein Quintett darauf hoffen, das Mannschafts-Finale am Dienstag zu erreichen.

Deutsche Turner steigern sich

Die deutsche Mannschaft mit Lukas Dauser (Unterhaching), Pascal Brendel (Wetzlar), Nils Dunkel und Nick Klessing (beide Halle/Saale) sowie Lucas Kochan (Cottbus) startete am Reck und am Boden solide, aber ohne Höhepunkte. Nach einer meisterlichen Übung am Pauschenpferd von Dunkel steigerte sich das Team an den Ringen, dem Sprung bis hin zu Dausers Übung am Barren, wo der Olympia-Zweite mit 15,300 Punkten die beste Vorstellung aller Turner des ersten Tages zeigte. "Meine Jungs haben keine Nerven gezeigt und wirklich gut gearbeitet", sagte Belenki: "Es war ein Steigerungslauf, bei dem wir uns am Ende noch selbst belohnt haben." Auch Dauser war erleichtert: "Auf diesen Moment haben wir immer hingearbeitet", sagte der 30-Järhrige: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, jetzt entspannt schlafen gehen zu können."

Dritte Verletzung bei den deutschen Turnerinnen

Die deutschen Turnerinnen scheinen hingegen vom Verletzungspech verfolgt. Zwei Tage vor der Qualifikation im Mannschafts-Mehrkampf am Montag bangt das Team von Bundestrainer Gerben Wiersma bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen um den Einsatz von Lea Marie Quaas. Die 18-jährige Chemnitzerin hat sich im Podiumstraining am Freitag eine Knieblessur beim Sprung zugezogen. Ihr Einsatz sei fraglich, teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Samstag mit. Eine Entscheidung solle am Sonntagvormittag fallen. Anna-Lena König (Karlsruhe) würde als Ersatz ins Team rücken.

Zuvor waren bereits die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) wegen eines Achillessehnenrisses sowie Emma Malewski ausgefallen. Die ehemalige Schwebebalken-Europameisterin hatte sich bei einem Trainingssturz kurz vor der WM an ihrem Paradegerät die Syndesmose im linken Fuß gerissen. Ohne die beiden besten deutschen Mehrkämpferinnen 2023 müssen die DTB-Frauen bei der WM in Antwerpen antreten. Es ist die einzige Chance, sich als Team für die Olympischen Spielen zu qualifizieren.