Die gute Nachricht kam pünktlich zu Ostern: eine Lockerung der Trainingsbeschränkung für Spitzensportler. Davon profitieren auch die beiden Stuttgarter Weltklasse-Turner Eli Seitz und Marcel Nguyen.

Als wir Marcel Nguyen treffen, weht trotz wärmender Sonne ein scharfer Ostwind vor dem Kunst-Turn-Forum in Bad Cannstatt. Aber rein in die Halle dürfen wir nicht, alles ist streng reguliert: "Wir dürfen nur zu fünft in die Halle", sagt der olympische Silbermedaillen-Gewinner von London und führt weiter aus: "Also wir sind zuerst dran, dann eine Stunde später die Mädchen, das ist schon ein bisschen einsam in der Halle".

Zu den "Mädchen" gehört natürlich auch Eli Seitz, die Deutsche Rekordmeisterin und unter anderem WM-Dritte von 2018. Wenn sie anfängt von der Rückkehr in die Trainingshalle zu erzählen, kommt Erstaunliches zu Tage. Auch Profisportler haben Muskelkater: "Auch wenn ich mich zu Hause im Wohnzimmer versucht habe fit zu halten, merke ich das jetzt an Muskel und Gelenken", erzählt die Wahl-Stuttgarterin. Aber der Schmerz ist zweitrangig, denn "es ist einfach schön, wieder in der Halle zu sein und normal trainieren zu können!".

Normal ist anders

Nach wochenlanger Hallensperrung trainieren die Top-Turner und Turnerinnen jetzt seit einer knappen Woche wieder. Aber normal ist eben anders. Das merkt man allein schon dann, wenn Elli Seitz und Marcel Nguyen über die Hygienemaßnahmen berichten. Vor und nach jeder Gruppe werden Halle und Geräte desinfiziert, jeder hat seinen ganz speziellen Bereich in der Halle, wo er oder sie sich zwischen den Übungen hinsetzen dürfen, der wird anschließend desinfiziert, die Hände sowieso. Keiner kommt in die Halle, der sich nicht wohl fühlt, keiner darf in die Kabinen und geduscht wird zu Hause. Ganz nebenbei ist eine einzige Trainingseinheit pro Tag auch nicht normal. Aber es ist ein Anfang, ein wichtiger!

Seitz: "Wir sind froh, dass es einen Anfang gibt!"

Tim Lamsfuss ist der Leiter des Olympia-Stützpunktes in Stuttgart. Mit seinem Team sorgt er im Hintergrund dafür, dass der Ablauf mit all seinen Regularien sicher gestellt wird. Das fängt mit der Planungen der Belegung der Hallen und Trainingsstätten durch die diversen Trainingsgruppen an und hört am Eingang mit der Befragung nach dem Wohlbefinden auf. "Wir reden hier von einer relativ kleinen Gruppe, die überhaupt trainieren darf. Das wollen wir nicht gefährden!".

Wie es perspektivisch weitergeht, ist für Lamsfuss zweitrangig, weil nicht beeinflussbar. "Für uns ist es wichtig, dass wir für die Bundeskader jetzt erst einmal so starten konnten." Dass Luft nach oben ist, unbestritten. Aber die langsame Wiederöffnung ist wichtig. Mit all den kleinen Hürden. Für Turner ist das zum Beispiel die Abstandsregel. Wo der Trainer normalerweise Hilfestellung bei neuen Techniken gibt, hält, ganz nah dran korrigiert, muss jetzt improvisiert werden. Aber das wirkt in Tagen wie diesen wie ein Luxusproblem. "Wir sind froh, dass es einen Anfang gibt und wir wieder in die Halle dürfen", sagt Eli Seitz, lässt sich den kalten Ostwind vorm Kunst-Turn-Forum um die Nase wehen und lächelt in der Frühlingssonne.