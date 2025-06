Darja Varfolomeev: "Ich versuche jedes Problem mit einem Lächeln zu lösen"

Zwischen Olympia und EM büffelt Darja Varfolomeev für ihren Schulabschluss, den Führerschein und die neue Choreografie - woher nimmt die 18-Jährige die Energie?

Trotz eines eng getakteten Tagesablaufs nimmt sich Darja Varfolomeev viel Zeit für unser Gespräch. Nach ihrem furiosen Sieg bei Olympia 2024 in Paris ist das Interesse in ihr riesig, Varfolomeev muss viele Interview-Anfragen koordinieren. Dabei steckt die 18-Jährige mittendrin in den Abschlussprüfungen für die Realschule. "Der Stress ist wirklich sehr hoch, weil wir im Moment viele Arbeiten schreiben - auch in der Zeit, in der wir im Trainingslager in Kienbaum sind. Da muss ich dann noch weiter lernen. Es bleibt da natürlich keine Zeit für mich selbst oder etwas anderes."

Realschule, Führerschein und jede Menge Training

Nach einem Jahr Unterrichtspause vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris, hat der Abschluss absolute Priorität. Die restlichen Prüfungen muss sie im Anschluss an die Europameisterschaften (4. Juni bis 8. Juni in Tallinn) nachschreiben. Ab September will die Schülerin dann eine weiterführende Schule besuchen und die Fachhochschulreife machen. "Ich gehe weiter in die Schule, damit ich einfach eine bessere Ausbildung habe, damit ich mich für alles bewerben und alles studieren kann."

Eine Pause gibt es für Darja Varfolomeev nicht. Nebenbei macht sie noch den Führerschein, dazu täglich ein mehrstündiges Training. Ein wahnsinniges Pensum, das die Spitzen-Athletin im Moment absolviert. "Natürlich muss man auch mal den Kopf ausschalten, damit man keine Krise bekommt. Bis jetzt hat das gut funktioniert, aber es ist sehr schwer."

Rhythmische Sportgymnastik im Livestream Der SWR zeigt die EM-Wettkämpfe in der Rhythmische Sportgymnastik im Livestream auf SWR.de/Sport . Am Samstag, 7. Juni, tritt Darja Varfolmeev im Mehrkampf-Finale an. Der Beginn ihres Wettkampfes (8:30 Uhr oder 12:30 Uhr) ergibt sich aus der Qualifikation am Freitagnachmittag. Am Sonntag, 8. Juni, zeigt der SWR ab 11:15 Uhr auch das Einzelgeräte-Finale. Die Zusammenfassungen der beiden Wettkämpfe von Darja Varfolmeev laufen Samstag und Sonntag auch bei SWR Aktuell.

Darja Varfolomeev trotzt dem Druck

Der Erwartungsdruck war und ist weiterhin hoch, das weiß die Olympiasiegerin. In ihrer bisherigen Karriere hat sie alles dem Sport untergeordnet. In diesem "Zwischenjahr" versucht sie die richtige Balance zwischen Ausbildung und Leistungssport zu finden. "Ich bin auf jeden Fall erwachsener geworden“, reflektiert Varfolomeev. "Man sieht die Dinge dann vielleicht auch ein bisschen anders. Aber jeder ist in sich trotzdem ein Kind, und ich versuche jedes Problem mit einem Lächeln zu lösen."

In der estnischen Hauptstadt Tallinn startet "Dascha", wie sie von Freunden und Familie genannt wird, bei den Gymnastik-Europameisterschaften. Sie ist die Titelverteidigerin mit dem Band. "Mein Ziel ist es, mich dort so gut wie möglich zu präsentieren, meine neuen Übungen zu zeigen."

Darja Varfolomeev mit neuer Choreografie

Denn nach den Olympischen Spielen gibt es alle vier Jahre neue Wertungsvorschriften. In Tallinn präsentiert Varfolomeev ihre Reifen- und Band-Übungen mit neuer Musik und neuen Choreografien. Ihre Erfolgsübungen von Paris mit dem Ball und den Keulen sind ebenfalls an den neuen "Code de Pointage" angepasst und komplett überarbeitet. Nur durch ständiges Wiederholen der neuen Elemente und Schwierigkeiten bekommt Varfolomeev Sicherheit in ihren Übungen. Die Trainingszeiten dafür waren sehr knapp. Daher schraubt sie die Erwartungen herunter: "Ich kann nicht sagen, wo ich auf den Punkt liege, auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent - vielleicht bei 40 Prozent.“

Darja Varfolomeev ist eine Perfektionistin und stellt die größten Ansprüche an sich selbst. Sie ist aber auch ein Wettkampftyp und genießt es, auf der Fläche zu agieren. Am meisten freut sich die 18-jährige aber, wenn sie endlich den Schulabschluss hat.