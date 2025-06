Darja Varfolomeev mit starkem Auftakt bei Gymnastik-EM

Darja Varfolomeev hat ihre Titel-Ambitionen bei der EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn bereits in der Qualifikation bewiesen. Auch Anastasia Simakova steht im Finale.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Schmiden) ist souverän in die EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn/Estland gestartet. Die 18-Jährige Realschülerin kam in der Qualifikation mit dem Reifen auf 30,000 Punkte und zog als Siegerin ins Gerätefinale ein. Ihre Klubkollegin Anastasia Simakova hingegen verpasste auf Rang 14 mit 27,000 Zählern den Endkampf der besten acht.

Rhythmische Sportgymnastik im Livestream Der SWR zeigt die EM-Wettkämpfe in der Rhythmische Sportgymnastik im Livestream auf SWR.de/Sport . Am Samstag, 7. Juni, tritt Darja Varfolmeev im Mehrkampf-Finale an. Der Livestream beginnt um 8:25 Uhr. Am Sonntag, 8. Juni, zeigt der SWR ab 11:15 Uhr auch das Einzelgeräte-Finale. Die Zusammenfassungen der beiden Wettkämpfe von Darja Varfolmeev laufen Samstag und Sonntag auch bei SWR Aktuell.

In der Ausscheidung mit dem Ball startete Varfolomeev nicht, doch Simakova buchte auf Platz zwei (28,050) dem Deutschen Turner-Bund (DTB) einen Finalplatz. EM-Debütantin Lada Pusch (Schmiden) allerdings reichte Platz neun (27,150) nicht zur Teilnahme am Finale. Am Freitag haben Varfolomeev, Deutschlands Sportlerin des Jahres 2024, und Simokova die Möglichkeit, sich über die Qualifikation mit den Keulen und dem Band für das Mehrkampffinale der besten 24 Athletinnen am Samstag zu qualifizieren.

Am Sonntag enden die Titelkämpfe mit den Gerätefinals. Im August findet in Rio de Janeiro die Weltmeisterschaft statt.