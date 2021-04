Andreas Toba und Lukas Dauser haben bei den Turn-Europameisterschaften in Basel Edelmetall für Deutschland gewonnen. Kim Bui aus Stuttgart belegte am Boden einen guten sechsten Platz.

Der 30-jährige Andreas Toba, der in der Bundesliga für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau startet, hat bei den Turn-Europameisterschaften in Basel die Silbermedaille gewonnen. "Mit 30 Silber geholt", sagte Toba und atmete tief durch: "Für mich ist das ein wahrgewordener Traum." Als der Medaillengewinn feststand, hatte der als "Hero de Janeiro" bekannt gewordene Turner Tränen in den Augen und bekreuzigte sich. 13,833 Punkte bedeuteten Silber hinter Beljawski (14,066) und vor Adem Asil aus der Türkei (13,766). Toba hatte sich mit 14,433 Punkten für sein erstes Einzelfinale bei einer Europameisterschaft qualifiziert.

Lukas Dauser holt Bronze am Barren

Ebenfalls über Edelmetall jubeln durfte der Unterhachinger Lukas Dauser am Barren. Dauser hatte sich stärkster Konkurrenz zu erwehren und behielt ebenfalls die Nerven. Anders als bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart, wo er nach einem Sturz im Finale nur den achten und letzten Platz belegt hatte. Nun teilt sich der 27-Jährige mit dem Schweizer Christian Baumann den Bronzerang - und freute sich unbändig. "Das Warten auf die Übungen der anderen Turner, die nach mir an der Reihe waren, war nicht einfach. Ich war extrem angespannt. Jetzt bin ich sehr erleichtert und kann viel Schwung für Olympia mitnehmen", sagte Dauser. Dabei zeigte er noch nicht einmal sein volles Programm und setzte beim ersten internationalen Wettkampf seit 18 Monaten mehr auf Sicherheit. 6,4 betrug der Schwierigkeitswert seiner Übung, in Tokio soll er 6,8 betragen. Diesmal waren ihm in Basel darin noch der alte und neue Europameister Ferhat Arican aus der Türkei (6,6) sowie der zweitplatzierte Russe David Beljawski (6,5) überlegen.

Sechster Platz für Kim Bui

Kim Bui hingegen hatte im Endkampf am Boden keine Chance, auf das Treppchen zu gelangen. Die 32 Jahre alte Stuttgarterin musste bei ihrer Übung mit beiden Füßen die Bodenmatte verlassen, was einen Abzug von 0,3 Punkten bedeutete. Am Ende stand ein sechster Platz für die Studentin der Technischen Biologie. Ohne Medaille geblieben war auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. Im Stufenbarren-Finale am Samstag griff die Stuttgarterin nach dem Jäger-Salto am oberen Holm vorbei und stürzte. Statt des durchaus möglichen Sieges gab es für die Sportsoldatin an ihrem "Schokoladengerät" nur einen siebten Platz. Aber schon nach kurzer Zeit hatte die 27-Jährige ihre Enttäuschung abgeschüttelt. "So ein Sturz passiert manchmal. Aber grundsätzlich ist meine Übung hochwertig und schwer", sagte Seitz auch schon im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio (23. Juli bis 8. August).