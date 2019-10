per Mail teilen

Die Turn Weltmeisterschaft findet vom 4. Oktober bis 13. Oktober in Stuttgart statt. Hier gibt es den Überblick mit Wettkampfzeiten, Liveübertragungen und den Livestream.

Livestream SWR Fernsehen BW "Die Fallers", Ihre "Landesschau", "Kaffee oder Tee", Filme und Dokumentationen - die ganze Welt der SWR Fernsehprogramme* bieten wir Ihnen auch live im Netz.

Freitag, 4. Oktober 2019

13:30 – 16:00 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Frauen

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Samstag, 5. Oktober 2019

16:00 – 17:00 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Frauen

in der ARD Sportschau



16:50 – 17:45 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Frauen

im SWR- / ARD-Livestream



20:00 – 22:30 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Frauen

im SWR- / ARD-Livestream

Sonntag, 6. Oktober 2019

16:30 – 22:30 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Männer

im SWR- / ARD-Livestream



22:50 – 23:20 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Männer (Zusammenfassung)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Montag, 7. Oktober 2019

10:00 – 16:30 Uhr: WM Qualifikation Mannschaftswettbewerb Männer

im SWR- / ARD-Livestream

Dienstag, 8. Oktober 2019

13:30 – 16:00 Uhr: WM Mannschaftsfinale Frauen

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen



16:10 – 17:00 Uhr: WM Mannschaftsfinale Frauen

in der ARD Sportschau / Das Erste



23:00 – 23:15 Uhr: Mannschaftsfinale Frauen (Zusammenfassung)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Mittwoch, 9. Oktober 2019

13:30 – 16:00 Uhr: Mannschaftsfinale Männer

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen



16:10 – 17:00 Uhr: WM Mannschaftsfinale Männer

in der ARD Sportschau / Das Erste



23:30 – 23:45 Uhr: WM Mannschaftsfinale Männer (Zusammenfassung)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Donnerstag, 10. Oktober 2019

16:00 – 19:00 Uhr: WM Mehrkampffinale Frauen

im SWR- / ARD-Livestream



22:45 – 23:00 Uhr: WM Mehrkampffinale Frauen (Zusammenfassung)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Freitag, 11. Oktober 2019

23:30 – 23:45 Uhr: WM Mehrkampffinale Männer (Zusammenfassung)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Samstag, 12. Oktober 2019

16:00 – 19:30 Uhr: WM Gerätefinale 1. Tag,

Männer (Boden, Pferd, Ringe) & Frauen (Sprung, Stufenbarren)

im SWR- / ARD-Livestream



18:30 – 19:35 Uhr: WM Gerätefinale 1. Tag,

Männer (Boden, Pferd, Ringe) & Frauen (Sprung, Stufenbarren)

in der ARD Sportschau / Das Erste

Sonntag, 13. Oktober 2019

23:15 – 23:35 Uhr: WM Gerätefinale (Zusammenfassung)

2. Tag, Männer (Sprung, Barren, Reck) & Frauen (Balken, Boden)

im SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen

Parkour: Die Stadt ist seine Arena (Reportage)

Montag, 21. Oktober 2019, 18:15 – 18:45 Uhr

Andreas Haug kennt keine Hindernisse, lässt sich nicht ausbremsen - Andy ist ein Parkour-Sportler. Einen Sportplatz braucht er dafür nicht, die Stadt ist seine Arena. Er spielt mit Hindernissen, überwindet mit seinem Körper alles, was sich ihm in den Weg stellt. Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart ist er dabei. Parkour soll dort ein Höhepunkt werden. Die Reportage „Mensch Leute: Der Parkour-Profi – Die Stadt ist seine Sportarena“ stellt den Ausnahmesportler aus Freudenstadt vor.

SWR Fernsehen & im Stream des SWR Fernsehen