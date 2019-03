Simone Biles dominierte beim DTB-Pokal in Stuttgart. Doch auch die heimischen Turn-Fans hatten allen Grund zum Jubeln: Platz drei ging an Eli Seitz.

Rekordweltmeisterin Simone Biles hat bei ihrem Weltcup-Debüt in Stuttgart die Konkurrenz deklassiert. Mit den besten Wertungen an allen vier Geräten und 58,800 Punkten im Mehrkampf setzte sich die viermalige Turn-Olympiasiegerin aus Ohio überlegen mit fast vier Zählern vor Anne-Marie Padurariu aus Kanada durch und kassierte die 12.000 Schweizer Franken Preisgeld.

Lokalmatadorin Elisabeth Seitz turnte am Sonntag mit 54,399 Punkten einen starken Vierkampf und sicherte sich als Dritte eine Belohnung von 8.000 Franken. Besser war sie beim Stuttgarter Weltcup nur 2012 und 2018, als sie Zweite wurde. Seitz präsentierte erstmals seit sechs Jahren wieder einen Jurtschenko-Sprung mit zwei Schrauben und erkämpfte mit 14,50 Punkten das zweitbeste Resultat am Auftaktgerät. Gleiches gelang der WM-Dritten am Stufenbarren (14,233), wo sie eine neue Verbindung in ihre Übung einbaute und ebenfalls nur Biles (14,300) den Vortritt lassen musste. Nach einigen Wacklern am Balken brachte sie am Boden den Mehrkampf fehlerfrei zu Ende und schürte Hoffnungen auf eine erfolgreiche WM im Oktober in der benachbarten Schleyer-Halle.

Kim Bui, die beim Weltcup-Auftakt in Greensboro/USA Fünfte war, kam bei ihrem Heimspiel vor 5.000 Zuschauern in der ausverkauften Porsche-Arena auf Platz sieben (52,166 Punkte).