Im Herbst kommt die Turn-Welt nach Stuttgart - Fabian Hambüchen ist schon da. Der 31-Jährige ist der Botschafter der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart und bei ihm kribbelt's - trotz Karriereende.

Fabian Hambüchen lacht, schüttelt Hände und zeigt mit dem Daumen nach oben. Er ist in seinem Element bei seiner Turnfamilie. Die Vorfreude auf die WM in Stuttgart ist riesig. "Das ist noch mal ein riesen Event einfach. Zwölf Jahre später nach 2007 wieder eine WM in Deutschland. Jetzt die dritte WM in Stuttgart. 1989, 2007 und jetzt 2019. Ich glaube, dass ist jetzt auch noch mal die Chance zu zeigen, dass wir in Deutschland eine Turnnation sind und die Menschen auch turnbegeistert sind", sagt Hambüchen gegenüber SWR Sport.

Er selbst verbindet die tollsten Emotionen mit Stuttgart, insbesondere seinen Weltmeistertitel 2007. "Ich freue mich einfach mega drauf - es ist wieder spannend, weil es auch die direkte Olympiaqualifikation für die ganzen Teams ist."

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen kann auch fast zwei Jahre nach seinem Rücktritt vom Hochleistungssport nicht von den Geräten lassen. "Jeder denkt, ich habe viel Zeit, nur weil ich nicht mehr aktiv turne. Ich mache super viel mit meinen Sponsoren und Partnern, halte Vorträge, mache bei verschiedenen TV Produktionen mit. So viel Freizeit bleibt mir nicht."

"Die Lust ist bei 1000 Prozent bei mir, weil ich natürlich die super Erinnerungen von früher habe und das Turnen weiterhin so liebe." Fabian Hambüchen gegenüber SWR Sport

Fabian Hambüchen ist Botschafter der Kunstturn-Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart. Aber er will sich auch während der Welttitelkämpfe unbedingt sportlich betätigen: "Die Lust ist bei 1000 Prozent bei mir, weil ich natürlich die super Erinnerungen von früher habe und das Turnen weiterhin so liebe, aber ich bin jetzt auch komplett raus aus dem Sport in dem Fall, also ich trainiere noch ein bisschen für mich, aber wettkampfmäßig ist da gar nichts mehr."

Auf seine Aufgaben als Experte wird sich der 31-Jährige erst vorbereiten, wenn das Teilnehmerfeld klar ist. Die meisten Programme der Turner kennt er aber schon. "Ich bin da noch immer sehr hinterher, dass ich im Internet auch suche, was so alles abgeht und wie die Ergebnisse sind." Die meisten Turner sind noch relativ jung, die kenne er noch gar nicht, da sie zu seiner Zeit noch "gar nicht da waren. Da muss ich mich erst mal wieder reinarbeiten und vorbereiten, dass wir den Leuten keinen Stuss erzählen."