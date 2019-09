Fabian Hambüchen: Was ist an Turnen besser als am typischen Männersport Fußball?

Turnen ist in vielen Köpfen immer noch ein Frauensport - mit Strumpfhosen oder Badeanzügen. Aber was ist an Turnen eigentlich besser als am typischen Männersport Fußball? Olympiasieger und Weltmeister im Turnen Fabian Hambüchen erzählt...