Elisabeth Seitz kommt immer besser in Form und hat den zweiten Qualifikationswettkampf für die Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart für sich entschieden.

Die 25 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin aus Stuttgart setzte sich am Samstag in Worms im Rahmen eines Länderkampfes mit Belgien, Frankreich und einigen schwedischen Turnerinnen mit 54,60 Punkten vor der wieder genesenen Sophie Scheder (53,85 Punkte), Emelie Petz (53,60) und Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer (51,80) durch, die an ihrem Paradegerät patzte und absteigen musste.

Turn-Länderkampf Eli Seitz siegt beim Turn-Länderkampf in Worms.

Die routinierte Kim Bui verzichtete wegen muskulärer Probleme auf Boden und Sprung. Die Kölnerin Sarah Voss ließ nach ihrer Fußverletzung vorsichtshalber ihre Bodenübung aus, überzeugte aber wie schon vor fünf Wochen bei ihrem ersten deutschen Mehrkampf-Titel bei den Meisterschaften in Berlin an den übrigen drei Geräten, an denen sie starke 41,20 Zähler sammelte. Damit bleibt die Nominierung im deutschen Frauen-Turnteam für die Heim-WM vom 4. bis 13. Oktober in der Schleyer-Halle spannend.

Ulla Koch hat fünf WM-Tickets zu vergeben

DTB-Cheftrainerin Ulla Koch hat fünf WM-Tickets zu vergeben für die nach den Eindrücken der beiden WM-Qualifikationswettkämpfen sechs Athletinnen infrage kommen: Zittern um einen Platz im Spitzen-Quintett müssen wohl die 30 Jahre alte Bui und Schäfer, auch wenn sie an ihrem Paradegerät Schwebebalken bei der WM sicher Final- oder sogar Medaillenchancen hätte. Gesetzt dürften Seitz, Voss Scheder (Chemnitz) und die erst 16-jährige Petz (Backnang) sein, die sich in der ersten Quali vor zwei Wochen in Stuttgart durchgesetzt hatte.

WM-Qualifikation Frauen In Worms fand heute die zweite und letzte WM-Qualifikation für die Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart statt.

Dort hatten Scheder und Voss wegen ihrer Blessuren gefehlt. Die vor rund 1.100 Zuschauern in Worms ebenfalls an den Start gegangenen Isabelle Stingl (49,60), Leah Grießer (48,85) und Lisa Zimmermann (48,50) dürften keine Chance auf einen Platz im deutschen Team besitzen, das in Worms die Team-Wertung vor Belgien und Frankreich gewann. Seitz wurde beste Einzelturnerin im Vierkampf vor der Französin Aline Friess, Scheder und Petz.

Medaillenprägung und -präsentation Die Vorbereitungen für die Turn-WM im Oktober in Stuttgart sind bereits in vollem Gang: Heute wurden die Medaillen vorgestellt. Echte Kunstwerke in Gold, Silber und Bronze.

Männer-Team für Stuttgart steht beinahe fest

Das deutsche Turn-Team der Männer für die Heim-WM in Stuttgart steht indes größtenteils - zumindest auf dem Papier - fest. Zwei von fünf Startplätzen gehen dabei an den deutschen Mehrkampfmeister Andreas Toba (Hannover) und Jungstar Karim Rida (Berlin). Zudem erhielten der 18-fache deutsche Meister Marcel Nguyen sowie Lukas Dauser einen WM-Platz. Allerdings noch auf Vorbehalt. Sowohl Nguyen als auch Dauser müssen am 14. September in Backnang noch einen Belastungstest bestehen.