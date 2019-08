Eine Medaille bei der WM in ihrer Heimat Stuttgart ist das große Ziel von Elisabeth Seitz. Bei den "Finals" in Berlin kann sie zur erfolgreichsten deutschen Kunstturnerin bei nationalen Titelkämpfen werden.

Eine erfolgreiche Titelverteidigung im Mehrkampf, ein erneuter Triumph am Stufenbarren - und schon hätte Elisabeth Seitz einen 56 Jahre alten Rekord geknackt. Die Stuttgarterin hat bei den "Finals" am Wochenende in Berlin die große Chance, sich zur erfolgreichsten deutschen Kunstturnerin bei nationalen Titelkämpfen aufzuschwingen. Noch hält Ingrid Föst die aktuelle Bestmarke. Die mittlerweile 84 Jahre alte Potsdamerin wurde zwischen 1953 und 1963 22-mal DDR-Meisterin.

Seitz: "Ich habe Power ohne Ende"

Seitz sammelte bislang 21 nationale Titel und geht optimistisch in der Max-Schmeling-Halle an die Geräte: "Seit WM-Bronze im letzten Jahr habe ich Power ohne Ende." Und damit dies bis zu den Heim-Weltmeisterschaften im Oktober in ihrer Wahlheimat Stuttgart so bleibt, wurde die 25-Jährige sogar ihrem Ruf als "Wettkampfsau" (O-Ton Bundestrainerin Ulla Koch) untreu. Seitz verzichtete schweren Herzens im April auf eine Teilnahme an den europäischen Titelkämpfen im polnischen Stettin, um Körner zu sparen und neue Übungen zu perfektionieren.

Oberstes Ziel: Gesund bleiben

Dennoch machten ihr im Sommer wieder Fußprobleme zu schaffen. "Die Form halten ist wichtig, aber das oberste Ziel ist es, bis zur WM gesund zu bleiben", sagte die Stabsunteroffizierin der Bundeswehr. Die erste WM-Medaille ihrer bislang zehn Jahre währenden internationalen Karriere 2018 in Doha empfand Seitz wie eine Befreiung, eine Wiederholung dieses Triumphes in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle wäre das Sahnehäubchen.

"Bin noch lange nicht am Ende"

Aber schon auf ihre bisherige Laufbahn kann Seitz stolz sein - und ist es auch: "Seit 2009 bin ich jetzt dabei und immer noch da. Und mit meiner Karriere auch noch lange nicht am Ende." Mittlerweile, so scheint es, muss nicht einmal Olympia 2020 in Tokio den sportlichen Schlusspunkt darstellen. Die deutsche Mehrkampf-Meisterin wird sicher nicht bis Mitte 40 turnen wie ihre einstige Teamkollegin Oksana Chusovitina, doch was realistisch möglich sein könne, zeigt "Elis" Vereinskollegin Kim Bui, die in Tokio 31 Jahre alt wäre. Teamchefin Ulla Koch jedenfalls wäre die Letzte, die Seitz an solchen Planungen hindern würde: "Eine wie sie kann jede Trainerin gebrauchen."