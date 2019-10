Vor drei Jahren ist Nick Klessing Junioren Europameister an den Ringen geworden. An seinem Spezialgerät will er jetzt auch bei der Turn-WM überzeugen und sich gemeinsam mit dem Team für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizieren. Neben den Ringen sind seine stärksten Geräte Sprung und Boden.

Imago imago