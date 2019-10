Elisabeth Seitz vom MTV Stuttgart ist die erfolgreichste deutsche Turnerin. Mit ihrem 22. deutschen Meistertitel bei den Finals in Berlin ist sie alleinige deutsche Rekordhalterin. Die 25-Jährige hat die Olympischen Spiele in Tokio fest im Blick und erhofft sich bei der Heim WM in Stuttgart auch eine Medaille an ihrem Lieblingsgerät dem Stufenbarren (Finale Sa, 12.10., live im Stream auf swr.de/sport). Neben dem Stufenbarren ist sie auch am Boden stark.

Imago imago