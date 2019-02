Vom Turn-Talent zum Turn-Patient: Tabea Alt kämpft sich nach einer schlimmen Schulterverletzung mühsam zurück in den Turn-Alltag. Ihr Ziel der 18-Jährigen: Die Heim-WM im Oktober in Stuttgart.

Schliersee, Bayern. Wir treffen Tabea Alt in der Klinik Agatharied. Weiter weg kann eine Weltmeisterschaft kaum sein als an diesem Ort, eine Stunde südlich von München. Auf Empfehlung von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen suchte die 18-Jährige die Orthopädie dieses Krankenhauses auf. "Ich wollte raus aus der Situation", gibt Tabea Alt im SWR-Gespräch ehrlich zu. "Ich konnte nicht mehr. Ich wollte wissen, was mit meiner Schulter los ist. Was plagt mich seit über einem Jahr? Was blockiert mich, wieder wie früher zu sein: glücklich und fröhlich?"

Odyssee durch Arzt-Praxen

Deutschlands größtes Turn-Talent nahm sich selbst nur noch als Turn-Patient war. Die WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin, die eine Karriere wie aus dem Bilderbuch hingelegt hatte, steckte in einer tiefen Krise. Körperlich und seelisch. Tabea Alt, die Vorzeigeturnerin, verzweifelte, weil ihr Körper streikte - und weil ihr niemand helfen konnte. Erst der 16. Arzt, den sie aufsuchte, riet ihr im Oktober 2018 zur Operation an der rechten Schulter. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Schulter bereits seit neun Monaten außer Betrieb.

Dr. Ulrich Brunner, Facharzt am Krankenhaus Agatharied, erklärt, dass die Tabea Alt "von einem sehr tiefen Niveau" kam. "Sie konnte fast nichts mehr machen. Sie hatte chronische Schmerzen, aber ist jetzt auf dem Weg der Besserung." Die erfolgreiche Operation hat etwas mit der 18-Jährigen gemacht. Tabea Alt wirkt wieder optimistischer. Das war sie selten zuletzt.

Ein Jahr lang Schlafstörungen

"Im letzten Jahr gab es viele Punkte, an denen man mich aufbauen und mir positive Energie schenken musste", sagt sie. "Ich war an einem Punkt, von dem aus es aus meiner Sicht nicht weiterging." Sie konnte selbstständig kaum noch eine Tasche heben oder ein Glas aus dem Schrank holen. Ein Jahr lag litt sie an Schlafstörungen. Zu stark waren die Schmerzen in der Schulter. Eine zermürbende Horror-Zeit.

Zurück in Stuttgart. Es ist 6 Uhr morgens. Die tägliche Physiotherapie beginnt - nur einen Steinwurf entfernt von der Schleyer-Halle, dem Austragungsort der WM. Dort will sie im Oktober 10.000 Menschen begeistern. Für den Gienger-Salto macht sie ein Gienger fit. Ihr Physiotherapeut ist, wie passend, Tobias Gienger, der Sohn von Reck-Weltmeister Eberhard Gienger.

"Dankbarkeit gelernt"

Einigen erscheint Tabeas Kampf, bei der Heim-WM dabei sein zu wollen, aussichtslos. Die Zeit sei zu knapp. Zaudern aber ist für das Disziplin-Wunder keine Option. "Ich hoffe, dass sich diese harte Arbeit und dieser Wille auszahlen werden", hofft sie. Wo auch immer die Quälerei der Perfektionistin mündet - eins kann Tabea Alt schon jetzt als Erfolg verbuchen. Die Erkenntnis, dass "ich weiß, was ich will und was mir wichtig geworden ist. Damit kann ich ganz viel erreichen. Das muss nicht unbedingt im Turnen sein."

Dann sagt Tabea Alt noch einen Satz: "Ich habe Dankbarkeit gelernt".