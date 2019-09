Die deutschen Turner haben die Generalprobe für die WM in Stuttgart erfolgreich bewältigt. Ohne den verletzten Marcel Nguyen gewann das Team den Länderkampf in Backnang vor Großbritannien und Rumänien

Die deutschen Kunstturner haben ihre Generalprobe für die Heim-WM in Stuttgart (4. bis 13. Oktober) erfolgreich bewältigt. Ohne den verletzten London-Olympiazweiten Marcel Nguyen (Unterhaching/Sehnenanriss in der Schulter) gewann die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Backnang mit 249,950 Punkten einen Länderkampf gegen Großbritannien (248,050 Zähler) und Rumänien (240,200). In der Einzelwertung setzte sich der deutsche Mehrkampf-Meister Andreas Toba (Hannover) mit 83,550 Punkten vor dem Berliner Philipp Herder (82,500) durch.

Aus dem deutschen WM-Aufgebot erreichten auch Nils Klessing (Halle/81,200), Teamkapitän Lukas Dauser (Unterhaching/80,850), Felix Remuta (Unterhaching/80,750) und Karim Rida (Berlin/80,500) auf den Plätzen fünf bis acht unter den 18 angetretenen Athleten Top-10-Ränge. Herders Auftritt könnte Remuta noch die Nominierung als WM-Ersatzstarter kosten. Seine Berufung für Stuttgart stand unter dem Vorbehalt einer Bestätigung durch seine Leistungen in Backnang im Vergleich zu Herder. Auch der Erfurter Nils Dunkel machte sich zuletzt noch Hoffnungen auf eine Nominierung als Reserve-Turner für Stuttgart.