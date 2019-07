❗️NEWS ❗️ Hallo ihr Lieben ❤️ Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keinen ewig langen Text an Euch zu richten. Leider gibt es aber dennoch etwas, das ich Euch mitteilen muss. Meiner Schulter geht es sehr gut. Ich absolviere täglich ein intensives Aufbau- und Rehaprogramm und kann sagen, dass sowohl die Ärzte als auch Physiotherapeuten äußerst zufrieden mit den Fortschritten sind. Seit ich jedoch vermehrt in der Halle war, sind in kürzester Zeit meine (seit 2016) bestehenden Rückenschmerzen wieder aufgetreten. Sie sind bereits so akut, dass ein „normales“ Training oder selbst joggen nicht mehr möglich ist. Dank intensiven Untersuchungen haben wir eine eindeutige Ursache gefunden, die meine Schmerzen und Symptome erklärt. Leider wird dies aber nicht durch Pause besser und ich habe deshalb am Montag mit einer sogenannten Proliferationstherapie begonnen. Lange Rede kurzer Sinn: die Therapie dauert rund 3 Monate an und muss währenddessen ca. 8-mal wiederholt werden. Es ist eine sehr lange Zeit, aber leider die einzige Möglichkeit, die momentan besteht, um aus diesem täglichen Schmerzkreislauf rauszukommen. Ich werde alles geben und mich nicht unterkriegen lassen! Mein Ziel ist es, durch diese schwere Zeit durchzukommen und dabei meine positive und fröhliche Art nicht zu verlieren. Aufgeben ist keine Lösung 🙅🏽‍♀️ ich habe mit Dr.Eckhardt, Dr. Dehoust, Dr. Professor Brunner, Dr.Simmelbauer, @salehicyrus @consports_center, Tobias Gienger , Janina Wöhr, Anke Talmon und @frankhaile ein grandioses Ärzte- und Physioteam um mich herum, das alles nur mögliche versucht, um mir meine Schmerzfreiheit zu ermöglichen. Ich denke, keiner hätte anfangs gedacht, dass diese Leidenszeit so lange geht! Danke, dass ihr liebe Fans, Sponsoren, Freunde und natürliche meine Familie immer noch an mich glaubt, mich unterstützt und mir so unheimlich viel Kraft schenkt! 💪🏼 @kampa_haus @zurich_deutschland @kornspitzsportteam @erima.sportswear @sporthilfe Ich kämpfe für meine Gesundheit, für alle Menschen, die täglich so viel für mich leisten und für Euch! „Think positive, stay motivated and be yourself!“💫