Das Jahr 2019 war voll von sportlichen Highlights. Jede Medaille, jeder Erfolg hat uns begeistert. Turn-Superstar Simone Biles begeisterte Stuttgart bei der Turn WM im Oktober und auch SWR-Sportredakteurin Laura Schmitt.

Vom Volksfest auf dem Wasen wummern die Schlager gemischt mit lautem Lachen und vereinzelter Schreie der Leute aus den Fahrgeschäften über das Gelände, die Luft riecht nach Bier und gebrannten Mandeln. Im Pressekonferenzraum der Hanns-Martin-Schleyer-Halle tummeln sich Journalisten aus der ganzen Welt, die Washington Post ist sogar auch da. Alle warten auf eine Athletin: Simone Biles.

Plötzlich wird es unruhig, die Tür geht auf, alle Kameras werden hektisch angemacht. Doch wo ist sie? Zwischen einem Bodyguard und der amerikanischen Pressesprecherin blitzt etwas rotes hervor und dann steht sie plötzlich vor mir: Simone Biles. Ich hätte fast vergessen auf "Aufnahme" zu drücken. Schnell nehme ich den Gang von ihr aufs Podium für die Instastory für SWR-Sport auf.

Simone Biles, die Ausnahmeathletin und Spitzenturnerin aus Amerika überstrahlt bei der Turn WM in Stuttgart alles. Doch sie selbst bleibt bescheiden: "Ich bin eigentlich nur Simone und möchte turnen, das ist alles", sagt sie bei der ersten Pressekonferenz der Turn WM in Stuttgart.

Alleine bei ihrem Podiumstraining sind die Ränge stark gefüllt - und als das Team USA die Bühne betritt, versteht man fast sein eigenes Wort nicht mehr.

Dauer 1:43 min Simone Biles beim Podiumtraining Simone Biles Auftritt in Stuttgart

Die Medienvertreter dürfen beim Podiumstraining noch mit auf die Trainingsfläche. Alle tummeln sich um die Bodenturn-Fläche - und stellen sich die eine Frage: Wo wird Simone Biles den Triple Double turnen. Viele Kameras stehen bereits an der rechten Ecke. Doch mein Kollege Philipp Sohmer ist fest davon überzeugt, dass sie in der linken Ecke ankommt. Und dann, die Musik geht los und Simone Biles fängt an zu turnen. Ich muss mich sehr konzentrieren ihre Turn-Übung mitzufilmen und nicht an einer Ecke ausversehen hängen zu bleiben. Und dann, sie nimmt Anlauf und springt los. Ein Doppelsalto und drei Schrauben - alle halten den Atem an! Und sie landet perfekt! Die Halle tobt. Ich versuche vor lauter lauter nicht mein Handy fallen zu lassen. Wow! Das zu sehen, war echt toll. Ich frage mich, wie das geht? Es sieht so einfach aus, wenn sie ihre Bodenübung absolviert - ich könnte aber höchstens ein Rad und einen Handstand machen.

Dauer 2:47 min Simone Biles - der Superstar der WM Simone Biles - der Superstar der WM

Superstar Simone Biles überstrahlt alles: Die 22-Jährige schnappt sich bei der WM nicht nur ihr fünftes WM-Gold im Mehrkampf, sie führt ihr Team auch souverän zum Mannschaftstitel. Außerdem ist sie am Sprung, Balken und Boden nicht zu schlagen. Mit nun 25 WM-Medaillen, 19 davon in Gold und je drei in Silber und Bronze, ist die viermalige Olympiasiegerin die erfolgreichste Turnerin der Geschichte und übertrifft auch noch die WM-Bestmarke des Weißrussen Witali Scherbo, der einst 23 Podiumsplätze sammelte. Den Triple-Double (Doppelsalto mit Dreifach-Schraube) des nur 1,42 großen Wirbelwinds am Boden kennt nun fast jeder. Allein der Barren-Sieg blieb Biles verwehrt, den holte die Belgierin Nina Derwael.