per Mail teilen

Bei den Finals der Deutschen Turnliga in Ludwigsburg zeigen Elisabeth Seitz und Co. ihre ganze Klasse. Bei den Männern geht es bis zum Ende spannend zu.

Die Damen des MTV Stuttgart bleiben in der Deutschen Turnliga das Maß aller Dinge. Die Riege um Elisabeth Seitz sicherte sich am Samstag den achten Titel in Serie.

Den zweiten Platz belegte der TSV Tittmoning vor dem SSV Ulm und dem TG Karlsruhe-Söllingen.

Dauer 1:03 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW DM Mannschaft Turnen Frauen In Ludwigsburg findet die Endrunde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Turnen statt. Bei den Frauen waren die Turnerinnen des MTV Stuttgart erfolgreich. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

KTV Straubenhardt holt den Titel bei den Männern

Bei den Männern jubelten die Turner der KTV Straubenhardt. In einem spannenden Finale besiegte das Team die TG Saar knapp mit 29:27.

Den dritten Platz sicherte der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau vor dem Siegerländer KV.