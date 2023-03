Die 16 Jahre alte Meolie Jauch startete beim DTB-Pokal erstmals für die Seniorinnen. Mit ihrer Kür am Stufenbarren erreichte sie den vierten Platz.

Das Wochenende des DTB-Pokals in Stuttgart ist für die Turnerinnen und Turner der deutschen Nationalmannschaft eher bescheiden verlaufen. Während die Junioren Gold im Mehrkampf holten, mussten sich die Seniorinnen und Senioren mit den Rängen sieben und zehn zufriedengeben. Mit dabei: Meolie Jauch, Stuttgarts Olympiahoffnung für 2024.

Beim Debüt direkt ins Finale

Die 16-Jährige durfte in diesem Jahr zum ersten Mal für die Seniorinnen beim DTB-Pokal auflaufen. Das Trainerteam der Nationalmannschaft hatte entschieden, sie für die bevorstehenden Europa- und auch Weltmeisterschaften zu schonen und sie ausschließlich an ihrem Paradegerät antreten zu lassen – dem Stufenbarren.

Mit einer großartigen Kür qualifizierte sie sich für das Gerätefinale und erzielte 13,85 Punkte. "Das ist die bisher höchste Wertung, die sie jemals bekommen hat", erzählte ihre Mutter Verena Jauch stolz. Im Finale kostete Meolie ein großer Ausfallschritt bei der Landung das Treppchen, für den vierten Platz reichte es aber.

"Es hat sich angefühlt, als wäre ich im Weltall gewesen"

Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Wettkampf schwärmte Meolie: "Es hat sich angefühlt, als wäre ich im Weltall gewesen: Ich bin geflogen und kann immer noch nicht klar denken." An diesem Wochenende turnte sie zum ersten Mal den Hindorff – ein schwieriges Flugelement am oberen Holm. "Alles hat geklappt. Ich habe sauber durchgeturnt und alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe", sagte Meolie glücklich, mit Tränen in den Augen.

Eine Leidenschaft ohne Grenzen

Für Meolie ist das Turnen nicht einfach nur ein Hobby. Vielmehr ist es ihre große Leidenschaft. Auf ihrem Instagram-Account teilt die junge Turnerin mit ihren Followern ihren durchgetakteten Alltag. Um 6:00 Uhr morgens geht es los ins Frühtraining, danach in die Schule, weiter ins Nachmittagstraining, ein kurzer Halt beim Physio und zurück nach Hause. Dort warten noch ein paar Hausaufgaben auf sie. Ist das alles nicht ein bisschen viel für eine Teenagerin?

"Auf keinen Fall", sagt sie selbst. Als sie das letzte Mal aufgrund einer Verletzung pausieren musste, hatte sie ihrer Meinung nach zu viel Freizeit: "Ich kann mir ein Leben ohne Turnen nicht vorstellen." Auch ihre Mutter weiß: "Meolie will nur turnen. Das ist das, was sie glücklich macht. Wenn ich ihr das wegnehmen würde, wäre sie nicht das fröhliche Mädchen, was sie heute ist."

Nächstes Ziel: Olympia 2024

Ihr größtes Vorbild ist Elisabeth Seitz, mit der sie beim MTV Stuttgart trainiert. Auch ihr Paradegerät ist der Stufenbarren. Dort erreichte Seitz bei den Olympischen Spielen in Tokio den fünmften Platz. "Ich hole mir gerne ein paar Tipps von Eli. Sie hat schon so viel erreicht, und das möchte ich auch", sagt Meolie.

Die Stuttgarterin holte bereits bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2022 Gold im Mehrkampf. Bei den Jugend-Europameisterschaften holte sie mit ihrer Mannschaft die Silbermedaille. In diesem Jahr steht sowohl die große EM als auch die WM in Antwerpen auf dem Programm. Ihr großes Ziel: die Olympischen Spiele in Paris 2024.