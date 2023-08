Sebastian Kienle - Letztes Heimrennen für Ironman-Weltmeister von 2014

In Viernheim hat sich für Sebastian Kienle "ein Kreis geschlossen". Für den 39-Jährigen war es das letzte Heimrennen einer großen Triathlon-Karriere.

Er hat 2014 die Ironman World Championships auf Hawaii gewonnen - das prestigeträchtigste Rennen im Triathlon. Weitere dreimal stand Kienle dort auf dem Podium. Die Ironman European Championships in Frankfurt am Main gewann der Baden-Württemberger 2014, 2016 und 2017 - für Triathleten das wichtigste Rennen Europas. Zwischen 2005 und 2019 gewann er, in unterschiedlichen Wettbewerben, acht Deutsche Meistertitel. Sebastian Kienle kann auf eine Weltkarriere im Triathlon zurückblicken.

Sebastian Kienle: Viernheim war das vorletzte Rennen seiner Karriere

Der 39. Viernheimer Triathlon war für ihn das vorletzte Rennen seiner Karriere und das letzte in Deutschland. Mit Viernheim verbinde der 39-Jährige sehr viel und mit diesem Rennen "schließt sich ein Kreis" für ihn, wie er im Interview mit SWR Sport sagt. In Viernheim hatte Kienle am Sonntag nichts mit der Entscheidung um den Sieg zu tun, schließlich hatte er vor drei Wochen ein sehr schweres Rennen.

Ein letzter Triathlon in Mexiko oder Australien

"Ich weiß, dass meine Zeit einfach vorbei ist und ich glaube, ich habe mit gescheiter Vorbereitung noch ein gutes Rennen in diesem Jahr in mir", sagt Kienle in Vierheim erschöpft im Ziel und ergänzt: "Meine Vorbereitung hat mit dem Rennen heute begonnen." Auf Nachfrage, wo dieses Rennen denn stattfinde, antwortete der 39-Jährige: "In Mexiko oder Australien."

Die Deutschen Fans bejubelten einen besonderen Triathleten und dessen große Karriere - beim vorletzten Rennen einer langen Weltkarriere. Als Triathlet-Rentner freut er sich vor allem auf eines: sich ohne Stress mit seinem kleinen Sohn zu beschäftigen.