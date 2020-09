Deutsche Meisterin, Europameisterin im Team Relay und Platz elf bei der WM in Lausanne. Katharina Möller ist das Ausrufezeichen des deutschen Triathlon-Nachwuchses. Jetzt wurde sie für ihre herausragenden Leistungen mit dem "Grünen Band" geehrt.

Katharina Möller strahlt über das ganze Gesicht, als sie zusammen mit der Triathlon-Abteilung der Turnerschaft Langenau das sogenannte "Grüne Band" für herausragende Jugendarbeit im Verein überreicht bekommt. Zusätzlich zu der Trophäe, die 1986 vom DOSB und der Commerzbank ins Leben gerufen wurde, erhalten die Langenauer eine Prämie von 5.000 Euro.

Radfahren an Heiligabend

Die 18-Jährige kam durch Zufall zum Triathlon. Ursprünglich wollte sie einen Schwimmkurs bei der DLRG belegen. Da dort jedoch nichts mehr frei war, entschied sie sich für Langenau. Nach und nach kamen dann zum Schwimmen auch das Radfahren und Laufen dazu. 2009 gab sie in Kirchzarten schließlich ihr Triathlondebüt. Zehn Jahre später gehört sie zu den erfolgreichsten Juniorinnen des Landes und schloss die WM als beste Deutsche ab. Ein Erfolg, der ohne die Mithilfe der TSCH Langenau wohl nicht möglich gewesen wäre. "Das ist das, was mich vorangetrieben hat. Ich hatte die Möglichkeit an Heiligabend Rad zu fahren, was vielleicht für manche ein bisschen Irre klingt", verriet Möller SWR Sport im Gespräch. Sie betonte jedoch, dass "solche Dinge superwichtig" seien. Die Möglichkeit, immer zu trainieren, das haben nicht alle Vereine. "Superwichtig" war dabei auch der Mann, der die Radtouren an Weihnachten organisierte. Trainer Hubert Klemm baute die Abteilung Triathlon 2007 mit seiner Frau Maria auf und war eine wichtige Stütze für Möller. Am Mittwoch begleitete er sie und nahm den Preis für die Turnerschaft Langenau entgegen.

Grundstein für Erfolge muss in jungen Jahren gelegt werden

Neben den TSCH-Vertretern und dem Präsidenten des Baden-Württembergischer Triathlonverbands, Bernhard Thie, war auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann in Steinbach zu Gast. Im Gespräch mit SWR Sport betonte er die Wichtigkeit von Preisverleihungen wie der des "Grünen Bandes": "Solche Initiativen führen dazu, dass die Wahrnehmung für eine Sportart, einen Verein und die Athletinnen und Athleten besser wird." Darüber hinaus bekräftigte er die Bedeutung der Förderung im Nachwuchsbereich: "Wer die Leistungssportpyramide kennt, weiß, dass gerade in jungen Jahren der Grundstein für Erfolge gelegt wird." Für Katharina Möller ist das bisher durchaus zutreffend.

2024, 2028 an der Startlinie

Inzwischen lebt die 18-Jährige in Freiburg. Dort bekommt sie die Möglichkeit, unter Wolfram Bott am Olympiastützpunkt zu trainieren. Mit erfolgreichem Abi von 1,7 und dem FSJ-Platz am Stützpunkt Freiburg in der Tasche, ist der Weg frei für noch intensiveres Training und vielleicht auch bald für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bei den Erwachsenen. Möller merkte jedoch an: "Man darf da jetzt noch nicht so viel träumen. Triathlon ist ein hartes Geschäft." In den nächsten Jahren müsse sie erst noch in der U23 Fuß fassen, bevor sie in der Elite ankommt. "Aber auf jeden Fall ist es dann der Plan, 2024 und 2028 an der Startlinie zu stehen." Vielleicht sehen wir Katharina Möller in ein paar Jahren auch bei den "ganz Großen" in die Kameras strahlen.