Vier Wochen nach Corona-Infektion: Laura Philipp gewinnt Kraichgau-Triathlon

Nur vier Wochen nach ihrer Corona-Infektion und der verpassten WM hat sich Laura Philipp erfolgreich zurückgemeldet. Beim Kraichgau-Triathlon siegte die 35-jährige Heidelbergerin auf der halben Ironman-Distanz mit Streckenrekord.

Um 8:35 Uhr startete Laura Philipp mit ihren Konkurrentinnen ins knapp 20 Grad warme Wasser im Hardtsee in Ubstadt-Weiher. Auf der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke beim Kraichgau-Triathlon kämpfte sich Philipp auf die zweite Position. Ein guter Start für die Heidelbergerin bei ihrem ersten Wettkampf nach der Corona-Infektion vor vier Wochen.

Laura Philipp: "Covid ist nicht nur eine Erkältung"

Anfang Mai war noch nicht klar, ob die Heidelbergerin an ihrem Heimspiel würde teilnehmen können. Zu groß die Ungewissheit, was die Corona-Erkrankung mit ihr und ihrer sportlichen Form machen würde. "Covid ist nicht nur eine Erkältung und ich werde die Genesung ernst nehmen, denn das Risiko, auf Dauer gesundheitliche Schäden zu erleiden, ist sehr hoch", schrieb Philipp auf ihrem Instagram-Account unter dem Foto ihres positiven Corona-Tests.

Philipp über Corona-Infektion: "Es ist ein Albtraum"

Laura Philipp verpasste Ironman-WM in St. George

Nachdem sie wegen der Pandemie zweieinhalb Jahre auf ein großes Rennen gewartet habe, sei die Situation "ein Albtraum", kommentierte die 35-Jährige damals weiter. Diese Enttäuschung bezog sich vor allem auf die verpasste WM. "Ich fliege nicht in die USA und werde nicht bei den Ironman-Weltmeisterschaften in St. George starten. So sehr es auch schmerzt, meinen Traum und meine gute Form aufzugeben, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist".

Sieg mit Streckenrekord

Umso glücklicher war Philipp, dass es beim Kraichgau-Triathlon am Sonntag ohne optimale Trainingsvorbereitung so gut lief. Denn nachdem die gelernte Physiotherapeutin beim ersten Wechsel noch Zweite war, überholte sie die bis dato führende Französin Julie Iemmelo auf der 90 Kilometer langen Radstrecke. Diese Führung gab Laura Philipp bis zum Ziel nicht mehr her und unterstrich beim Halbmarathon quer durch Bad Schönborn ihre starke Form. "Ich bin super glücklich, hier, fast zu Hause, gewonnen zu haben", sagte Philipp nach dem Wettkampf gegenüber SWR Sport.

Und auch, wenn der Kraichgau-Triathlon nicht mit der WM in Utah zu vergleichen ist: Der Sieg mit Streckenrekord war ein großer Erfolg und eine wichtige Standort-Bestimmung nach ihrer Corona-Infektion. "Es war heute mein erster Test, wo ich so stehe. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben aber ich bin froh, dass die Saison noch jung ist und dass hoffentlich noch viele gute Rennen kommen."