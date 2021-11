David Breuer: "Ein Glück, dass wir das überlebt haben!"

Wenn David Breuer zum Training startet, ist nichts mehr wie früher: seine Lauf- und Rad-Strecken entlang der Ahr sind größtenteils zerstört, sein eigenes Haus ist in den unteren Etagen noch unbewohnbar. Doch der Triathlon-Profi aus dem kleinen Örtchen Insul, das durch die Hochwasser-Katastrophe im Juli immense Zerstörungen erlitten hat, will trotzdem wieder angreifen: "Triathlon ist meine Leidenschaft!"

David Breuer klickt mit seinen Rennschuhen in die Pedale, startet den Fahrradcomputer am Lenkrad und fährt aus der Hofeinfahrt seines Hauses in Insul los zum Training. Umgeben ist er von Schutthaufen, Baggern und Lastern. Eine Behelfsbrücke ist über die Ahr gespannt, der frühere Straßenübergang aus Stein und Beton ist von den Wassermassen beim Hochwasser im Juli komplett zerstört worden. David Breuer schaut immer noch ungläubig auf die leeren Ufer-Abschnitte. "Vor der Flut standen hier zwei nette Häuser, die sind damals in der Nacht einfach weggerissen worden. Auch die Brücke wurde mitgerissen", erzählt der 30-Jährige, immer noch sichtlich geschockt von der Katastrophe vor vier Monaten, die er hautnah mit seiner Familie erlebte. „Während der Flut waren wir im Haus eingeschlossen. In dem Moment war uns gar nicht bewusst, was das für ein Ausmaß hat, wie groß die Gefahr für uns wirklich ist.“ Erst Tage später, als die Zahl der Toten immer weiter anstieg und das Ausmaß der Schäden deutlich wurde, realisierte David Breuer die tatsächliche Bedrohung dieser Nacht: "Es ist ein Glück, dass wir das überlebt haben."

Bauchgrummeln und Sinnfrage

David Breuer steuert sein Triathlon-Rad vorsichtig über die Behelfsbrücke, fährt verhalten über den schlammverschmierten Asphalt Richtung Orts-Ausgang und nimmt dann Geschwindigkeit auf. Fürs Straßen-Training weicht der 30-Jährige, der 2019 beim Ironman in Barcelona als Bestzeit für die Langstrecke 8:29 Stunden schaffte, auf die Höhen rund ums Ahrtal aus. "Meine gewohnten Strecken an der Ahr sind ja fast alle zerstört, einfach weg….", erzählt er und man hört, wie ihm die Zerstörungen immer noch zusetzen. "Es ist ein Bauchgrummeln, ein ungutes Gefühl. Und natürlich hab ich mich gefragt: macht das noch Sinn? Aber es muss ja weitergehen, man muss nach vorne schauen."

Normalerweise über 30 Stunden Training

Sein Ziel: neu angreifen im nächsten Jahr. Normalerweise umfasst sein Trainingspensum 30 bis 35 Stunden die Woche. Schwimmen, Laufen, Radfahren. Doch aufgrund der Einschränkungen rund ums Ahrtal und der Renovierungsarbeiten im eigenen Haus kann David Breuer derzeit nur einen Teil davon absolvieren. Er hat jetzt das Rad-Trikot mit dem Lauf-Shirt getauscht, steht vor seinem Haus bereit zur nächsten Einheit. Im Hof stehen bereits die frischgelieferten neuen Fenster. "Das Wasser flutete den kompletten Keller und das Erdgeschoss", schildert er mit Blick auf die aufgerissenen Wände und Böden. "Zweieinhalb Monate konnten wir hier nicht wohnen, weil wir keinen Strom, kein warmes Wasser, keine Heizung hatten." Mittlerweile ist er mit seiner Familie wieder in die oberen Etagen zurückgekehrt und freut sich: "Weil wir wieder einen halbwegs normalen Alltag durchleben."

"Nochmal voll angreifen"

Doch die Folgen der Flut-Katastrophe sind allgegenwärtig – nicht nur im eigenen Haus, das direkt an der Ahr liegt und "wie durch ein Wunder stehengeblieben ist" (Breuer). Seine gewohnte Laufstrecke ist ebenfalls eine einzige Baustelle: statt Asphalt- oder Feldwegen jetzt fast überall nur noch zerwühlte Erde, Morast und Schuttberge. Dazwischen Baumaschinen und Arbeiter im Dauer-Einsatz. "Natürlich hab ich darüber nachgedacht, wie es mit mir als Profisportler weitergehen kann", gibt David Breuer gegenüber SWR Sport einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. "Denn lockeres Training hier rund um Insul geht natürlich. Aber spezifische Einheiten, gezieltes langes Training – das ist schwierig. Und um in der Spitze mithalten zu können, muss man das einfach leisten." Doch aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. "Ich will nochmal voll angreifen. Ich hab ja noch ein paar Jahre vor mir."

Ohne Familie geht nichts

Um seinen Fulltime-Sport finanzieren zu können, jobbt er regelmäßig im Radladen seiner Familie in Adenau. Zwischen Dutzenden von E-Bikes, City- und Rennrädern hängen an fast jeder Wand Fotos und Urkunden von großen Triathlon-Events. Denn die Begeisterung für diesen dreifachen Ausdauer-Sport hat zweifellos der Vater entfacht. "Das hat bei meinen ersten Rennen damals angefangen", erzählt Rainer Breuer, der beim legendären Ironman auf Hawaii schon mehrmals als Daylight-Finisher in der Masterklasse ankam. "Als kleiner Junge war er gleich begeistert, zeigte auch selbst schnell gute Leistungen und dann wurde das immer mehr." Der Sohnemann nickt: „Ja, Papa war wohl der Ideengeber!“ Und die Familie ist die große Stütze seitdem? "Exakt. Ohne Familie geht nichts – weder hier im Geschäft noch im Triathlon", sagt Rainer Breuer und lacht.

Der Traum heißt Hawaii

An Unterstützung beim Neustart mangelt es David Breuer also nicht. Denn natürlich will er seinem Vater weiter folgen. „Mein Traum ist es, als Profi nach Hawaii zu kommen!“ Die Ansage ist deutlich – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Ahrtal, rund um das kleine Örtchen Insul. Doch flüchten kommt nicht in Frage für den 30jährigen: "Hier bin ich geboren, das ist meine Heimat!" Und so fährt David Breuer ein weiteres Mal vorsichtig über die Behelfsbrücke, um vom Training zurückzukehren in sein Haus. Die Ahr ein paar Meter weiter ist an diesem Tag ein kleines, ruhiges Flüsschen.