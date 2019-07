Jan Frodeno ist zum dritten Mal nach 2015 und 2018 Europameister über die Ironman-Distanz. Der Nordbadener Kienle landet auf Platz zwei.

Jan Frodeno hatte nach seinem dritten EM-Triumph ganz weiche Knie. Im Ziel vor dem Frankfurter Römer sank der Triathlon-Triumphator völlig ausgelaugt zu Boden und konnte auch den innigen Siegerkuss seiner Ehefrau Emma kaum genießen. «Das war eines meiner schönsten Rennen, aber am Ende auch ein wirklich harter Kampf», sagte der von den Strapazen sichtlich gezeichnete Frodeno nach seinem Sieg bei der Ironman-Hitzeschlacht in der Main-Metropole. «Ich bin happy, aber auch total erschöpft."

Kienle verletzt sich an der Ferse und musste behandelt werden

Bei knapp 40 Grad verwies Frodeno in der Zeit von 7:56:02 den dreimaligen Frankfurt-Sieger Sebastian Kienle um 3:59 Minuten klar auf Rang zwei. Kienle hielt sich im 25 Grad warmen Wasser für seine Verhältnisse sehr gut und kassierte nur 2:10 Minuten. Sein Pech: In der Wechselzone verletzte sich der 34-Jährige an der Ferse und musste später vor dem Marathon behandelt werden. "Es hat richtig weh getan und relativ stark geblutet", berichtete er später. Frodeno trat dann auch ordentlich in die Pedale. Kontinuierlich baute der Weltmeister von 2015 und 2016 seinen Vorsprung vor Lange aus. Der musste auch den exzellenten Radfahrer Kienle schnell passieren lassen und fuhr zur Hälfte des Radrennens schon rund sechs Minuten hinterher.

Trotz der Blessur tauchte Kienle 25 Kilometer vor dem Ziel noch einmal neben Frodeno auf. Doch Kienle verlor Sekunde um Sekunde - und Frodeno letztlich aus den Augen. "In meinem Kopf hätte man Eier kochen können", sagte Kienle wegen der Hitze. Frodeno katapultierte sich durch den Triumph automatisch in die Favoritenposition für das wichtigste Rennen der Saison: die WM auf Hawaii am 12. Oktober.