Mit Sebastian Kienle, Jan Frodeno und Patrick Lange starten bei der Triathlon-EM in Frankfurt die drei deutschen Giganten des Sports. Der Nordbadener Kienle rechnet sich jedoch nur Außenseiter-Chancen ein.

Temperaturen von knapp 40 Grad, ein Dreikampf um die Ironman-Krone und Partystimmung am Mainufer: Ein Hauch von Hawaii weht am Sonntag durch Frankfurt, wenn sich die Superstars der Szene ihre ultimative EM-Schlacht liefern. Frodeno gegen Lange gegen Kienle - mehr geht nicht!

Drei deutsche Weltmeister auf heimischem Boden

Alle drei waren schon einmal Weltmeister auf der Langstrecke - und die Stärken der drei Triathlon-Giganten ergänzen sich perfekt: Frodeno ist zweifellos der beste Schwimmer, Kienle der beste Radfahrer und Lange der beste Läufer. Zum ersten Mal überhaupt kämpft das Trio bei einer EM gegeneinander.

Kienle ist mit seinen drei Erfolgen 2014, 2016 und 2017 Rekordsieger in Frankfurt. Der amtierende Champion Frodeno hat bisher zweimal in der Bankenmetropole (2015 und 2018) triumphiert und hält den zudem den Streckenrekord. Dem hessischen Lokalmatador und Weltmeister der letzten beiden Jahre, Lange, ist bei seinem Heimspiel in Frankfurt noch kein Erfolg gelungen.

Kienle nach Verletzung "nicht auf der Pole Position"

Der Nordbadener Kienle sieht sich nach überstandenen Problemen mit der Achillessehne "nicht auf der Pole Position", obwohl er mit seiner Vorbereitung auf die EM zufrieden ist. Noch fühle er sich aber "nicht zu ganz Großem berufen", sagte der 34-Jährige. Über die innerdeutsche Konkurrenz sagte Weltmeister Lange: "Wir sind keine verfeindeten Kontrahenten, die dem Gegner Holzklötze in den Weg werfen. Aber wir haben eine gesunde Konkurrenz, die uns antreibt."

Die für Deutschland untypischen Temperaturen von knapp 40 Grad sieht Kienle als gute Übung für die Ironman World Championships auf Hawaii im Oktober: "Hier kann sich niemand über die Bedingungen beschweren", sagt er.

Die Tour der drei Giganten und weiteren 3.000 Athleten aus 81 Nationen beginnt um 6:30 Uhr mit einer Schwimmstrecke von 3,84 Kilometern, gefolgt von 180 Kilometernauf dem Rad und schließlich einem Marathon (42,195 Kilometer) entlang des Mains bis zum Römerberg. Wer dort als erstes ins Ziel einläuft, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich heißt der Europameister von Frankfurt jedoch Lange, Frodeno oder Kienle.