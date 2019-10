per Mail teilen

Jan Frodeno und Anne Haug haben den Ironman auf Hawaii gewonnen. Sebastian Kienle aus Mühlacker beendete das Rennen auf Platz drei.

Jan Frodeno und Anne Haug haben mit ihrem Doppelsieg bei der Ironman-WM auf Hawaii Geschichte geschrieben. Der Top-Favorit stürmte ungefährdet zum Rekordsieg: Er schaffte die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 7:51:13 Stunden. Eine knappe Stunde später krönte Anne Haug den erfolgreichsten Tag der deutschen Ironman-Geschichte. Für Frodeno war es bereits der dritte Sieg beim wichtigsten Rennen der Szene. Haug war die erste deutsche Siegerin überhaupt. "Einfach fantastisch" fühlte sich Haug nach dem ersten deutschen Zweifach-Triumph im Südsee-Paradies, Frodeno sprach vom "vielleicht schönsten Sieg" seiner Karriere.

Sebastian Kienle aus Mühlacker kam als Dritter ins Ziel - hinter dem US-Amerikaner Tim O'Donnell (+8:26) und 10:51 Minuten nach Jan Frodeno. "Jan war wieder in einer eigenen Welt. Ich habe keine Ahnung, wo er die Abkürzung genommen hat", würdigte Kienle, der 2014 die deutsche Serie mit seinem Sieg eröffnet hatte. Der zuletzt zweimal erfolgreiche Lange gratulierte Frodeno zu einer "unglaublichen Leistung". Der Titelverteidiger musste nach Schwindelgefühlen beim Radfahren aufgeben. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", ließ der 33-Jährige über sein Management ausrichten.

Haug krönt eine atemberaubenden Entwicklung

Haug, die im Vorjahr als Dritte schon ein vielversprechendes WM-Debüt hingelegt hatte, glänzte vor allem im abschließenden Marathon. "Wie in Trance", sagte Haug, sei sie mit raumgreifenden Schritten über den Asphalt geflogen: "Der gesamte Lauf war großartig."

Anne Haug gewann als erste Deutsche den Ironman auf Hawaii Imago imago images / Ritzau Scanpix

Die 36-Jährige absolvierte die Strecke in 8:40:10 Stunden - die drittbeste Zeit, die jemals auf Hawaii erzielt wurde. Die Deutsche vollzog am Samstag den nächsten Schritt einer atemberaubenden Entwicklung. Schon mit dem deutschen Rekord beim Ironman in Dänemark Mitte August ließ Haug aufhorchen, weitere WM-Siege sind seit Samstag keine Utopie. Laura Philipp aus Mannheim kam 11:32 Minuten nach der Siegerin ins Ziel und wurde vierte.