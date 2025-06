Ochsenhausen wird Deutscher Meister und verdirbt Abschied von Timo Boll

Die TTF Ochsenhausen haben sich im Endspiel um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft gegen Borussia Düsseldorf durchgesetzt - und dabei die Abschiedsparty von Legende Timo Boll gecrasht.

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Finale der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag (15.06.) gegen Borussia Düsseldorf mit 3:2 gewonnen. Damit sicherten sie sich nach dem Pokalsieg auch den Meistertitel und feiern das dritte Double in der Vereinsgeschichte nach 2004 und 2019. Das Endspiel in Frankfurt stand aber ganz im Zeichen des Abschieds von Timo Boll , der nach einer knapp 30-jährigen Karriere sein letztes Match bestritt.

Titel wird im letzten Doppel vergeben

Boll lieferte gleich im ersten Einzel gegen Ochsenhausens Vize-Weltmeister Hugo Calderano einen großen Kampf. Der Brasilianer hatte trotz einer 2:0-Satzführung Mühe gegen den 44-Jährigen. Denn Boll erzwang unter dem Jubel der 5.000 Zuschauer in der Frankfurter Arena einen Entscheidungssatz gegen die Nummer drei der Weltrangliste. Im entscheidenden Satz führte er sogar mit 5:1 - und verlor doch noch mit 9:11. Dennoch gab es Ovationen für den deutschen "Mister Tischtennis", auch von den vielen mitgereisten Fans aus Ochsenhausen. "Gänsehaut-Stimmung", sagte Boll nachher am ARD-Mikrofon. "Ich bin sehr dankbar in meinem letzten Match noch einmal so eine Leistung abgeliefert und so eine Bühne bekommen zu haben."

Basketball-Legende Nowitzki sieht Meistertitel für Ochsenhausen

Denn Boll zu Ehren drängte sich die Prominenz in Frankfurt. Freund und Basketball-Legende Dirk Nowitzki war extra für diesen Moment aus den USA eingeflogen. In seiner Nähe saßen unter anderem: der ehemalige Bundesgesundheitsminister und Tischtennis-Fan Karl Lauterbach, die Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, der Fußball-Manager Fredi Bobic und der DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Auch für die Fans der TTF Liebherr Ochsenhausen ist klar: Tischtennis-Legende Timo Boll gebührt bei seinem letzten Auftritt im Meisterschaftsfinale ein großes "Danke" IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Und sie sahen alle ein Endspiel, das sich spannend bis zum Schluss gestaltete. Nach vier Einzeln stand es 2:2. Und so musste das Doppel entscheiden. Boll bekam tatsächlich noch einen allerletzten Auftritt, denn er traf zusammen mit Düsseldorfs Schweden Anton Källberg auf das Ochsenhausener Doppel Shunsuke Togami (Japan) und Simon Gauzy (Franzosen). Das Duo des Pokalsiegers ließ dem Düsseldorfer Doppel jedoch keine Chance und setzte sich mit 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) durch. Somit reichte es nicht für Bolls 16. Meistertitel mit Düsseldorf.

Ochsenhausen kann hingegen das Double feiern - muss sich aber ebenfalls von zwei großen Namen verabschieden. Mit dem Brasilianer Calderano (zehn Jahre im Verein) und dem Franzosen Gauzy (zwölf Jahre) haben gleich zwei langjährige Leistungsträger der TTF letztmals für Ochsenhausen aufgeschlagen. Also ein Tag voller Abschiede an diesem Sonntagnachmittag beim Tischtennis-Finale in Frankfurt.