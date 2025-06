Im Endspiel um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft trifft die TTF Ochsenhausen am Sonntag (13.00 Uhr) in Frankfurt auf Borussia Düsseldorf. Es ist auch der letzte Auftritt von Legende Timo Boll.

Wer vor Ort dabei sein will, muss früh aufstehen. Um Punkt 6:30 Uhr startet am Sonntagmorgen der Ochsenhausener Fanbus in Richtung Frankfurt. Rund 50 Tischtennis-Anhänger machen sich im vollbesetzten Reisebus auf den 350 Kilometer langen Weg, um ihre Spieler im Kampf um den Titel zu unterstützen. Dazu werden noch mindestens 50 weitere Fans mit dem PKW unterwegs in die Mainmetropole sein.

An mangelnder Unterstützung vom Fanblock aus in der Frankfurter Sporthalle jedenfalls sollen die Meisterschaftsambitionen der Oberschwaben nicht scheitern. Die Ochsenhausener werden ihr Team um die Top-Stars Hugo Calderano und Simon Gauzy kräftig anfeuern, schließlich heißt der Gegner Borussia Düsseldorf, seines Zeichens deutscher Rekordmeister im Tischtennis.

Ochsenhausen gilt als Favorit

Im Gegensatz zu vielen zurückliegenden Jahren geht der mit Ochsenhausen punktgleiche Hauptrunden-Sieger Düsseldorf gegen die TTF diesmal jedoch eher als Außenseiter an den Tisch. Auch weil die Ochsenhausener - klarer Sieger im Halbfinale gegen Saarbrücken - mit viel Rückenwind anreisen: Der Weltranglistendritte Calderano kehrte kürzlich mit Einzel-Silber und Shunsuke Togami sogar mit Doppel-Gold von der WM in Doha an die Barockstraße zurück. Im TTF-Lager kann Präsident Kristijan Pejinovic mit der Favoritenbürde im Kampf um die fünfte Meisterschaft "gut leben".

Timo Bolls letzter Auftritt an der Platte

Favoritenrolle hin oder her. Im Blickpunkt des Geschehens wird mit Timo Boll eindeutig kein Ochsenhausener stehen. Der inzwischen 44-jährige Starspieler, "Deutschlands Mister Tischtennis" und 14-malige Mannschaftsmeister der Düsseldorfer, wird am Sonntag in Frankfurt sein letztes Match bestreiten und danach seine knapp 30-jährige, herausragende Karriere am Tisch beenden. Sogar Bolls Basketball-Kumpel Dirk Nowitzki leistet auf der Tribüne Beistand, die Arena in Frankfurt wird fast aus allen Nähten platzen. "Es ist", sagt Boll, der einstige Weltranglistenerste, vor seinem letzten Aufschlag mit Titelverteidiger Düsseldorf, "emotional nochmal etwas anderes als bei den vorherigen Abschiedsfeiern: Jetzt wird wirklich Schluss sein. Das wird für mich nicht einfach."

Auch Calderano und Gauzy mit letztem Auftritt für Ochsenhausen

Hemmungen bei den Spielern des Double-Anwärters im Fall eines geradezu historischen Duells mit Boll befürchtet Ochsenhausens Vereinschef Pejinovic jedenfalls nicht: "Alle haben ein großes Ziel vor Augen. Deswegen wird auch jeder auf diese trotzdem besondere Situation vorbereitet sein." Zumal auch im Ochsenhausener Team schmerzliche Abschiede bevorstehen: Mit dem Brasilianer Calderano (zehn Jahre im Verein) und dem Franzosen Gauzy (zwölf Jahre) werden gleich zwei langjährige Leistungsträger der TTF letztmals für Ochsenhausen aufschlagen und möglichst nach dem Pokalsieg im Januar auch mit dem Meistertitel die Oberschwaben verlassen wollen.

Drittes Double für die TTF?

Es wäre das dritte Double in der Vereinsgeschichte nach 2004 und 2019. "Wir sind nach wie vor hungrig und es versteht sich von selbst, dass wir den Weg in der Liga gemeinsam zu Ende gehen und die Saison mit dem Double krönen wollen", so Teamkapitän Gauzy auf der Homepage der TTF. "Gemeinsam mit Hugo, der wie ein Bruder für mich ist, wäre das der perfekte Abschied für uns."

In diesem Fall würde die vierstündige Heimfahrt von Frankfurt nach Ochsenhausen ganz sicher nicht nur bei den mitgereisten Fans feucht-fröhlich enden. Keine Frage, es wird spät werden am Sonntag in Oberschwabens Tischtennis-Mekka.