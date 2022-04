Wegen des Ukraine-Kriegs will Dimitrij Ovtcharov nicht mehr für einen russischen Klub antreten. Der Tischtennisstar wechselt deshalb zum Bundesligisten TTC Neu-Ulm.

Der Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov will in der kommenden Saison beim Bundesligisten TTC Neu-Ulm spielen. Das hat der frühere Weltranglisten-Erste und Olympiadritte am Karfreitag nur wenige Tage nach seinem Abschied vom russischen Spitzenclub Fakel Orenburg in mehreren sozialen Netzwerken bekanntgegeben.

Der Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov wechselt wegen des Ukraine-Krieges zum Bundesligisten TTC Neu-Ulm. dpa Bildfunk Picture Alliance

Krieg in der Ukraine macht ihn fassungslos

"Der schreckliche Krieg in der Ukraine macht mich fassungslos und sehr traurig", so Ovtcharov. Deshalb könne er nicht weiter in Russland spielen. Ovtcharov wurde 1988 in Kiew geboren, seine Großmutter lebte bis vor wenigen Wochen noch in der ukrainischen Hauptstadt. Seit 2010 spielte Ovtcharov für Orenburg und gewann mit dem Club vier Mal die Champions League. Nach dem Angriff auf die Ukraine gab der aktuell noch verletzte deutsche Nationalspieler am Dienstag aber bekannt, nicht mehr für den russischen Club spielen zu wollen. Sein bisheriger Klub in Orenburg wird maßgeblich vom Gaskonzern Gazprom finanziert.

Ovtcharov will in Neu-Ulm ein Spitzenteam aufbauen

Der 33-Jährige will nun in Neu-Ulm zusammen mit dem japanischen Wunderkind Tomokazu Harimoto, dem schwedischen WM-Zweiten Truls Möregardh und dem Weltranglisten-Sechsten Lin Yun-Ju aus Taiwan ein Team aufbauen und in der Champions League spielen. Auch Harimoto und Möregardh bestätigten dies auf ihren Instagram-Accounts.

TTC Neu-Ulm gilt als "RB Leipzig des Tischtennissports"

Der TTC Neu-Ulm wurde erst 2019 gegründet, stieg dank einer Wildcard aber gleich in der Bundesliga ein. Bereits 2021 folgte ebenfalls dank einer Wildcard die erste Champions-League-Teilnahme. Jetzt will der Club den beiden deutschen Branchenführern Borussia Düsseldorf und 1. FC Saarbrücken ernsthaft Konkurrenz machen. Hinter dem Club steht der Medienunternehmer Florian Ebner. Das Fachportal "my Tischtennis" bezeichnete den TTC Neu-Ulm bereits als "RB Leipzig des Tischtennissports".