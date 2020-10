Das Sportjahr 2019 hat uns wieder viele fesselnde Momente beschert. Für SWR-Sportredakteur Pirmin Styrnol sticht ein Erlebnis heraus. Eine Liebeserklärung an echte Sportbegeisterung:

Dass Spitzensport heute häufig zum Hochglanz-Event wird, stößt so manchem sauer auf. Auch mir. Spiele der Fußball-Nationalmannschaft erinnern an Musicalaufführungen, Boxkämpfe sind generell der "Fight seines Lebens", Sportreporter bauschen Zweitliga-Kicks zu Sensationen auf und die neue Frisur von Spieler XY ist häufig spannender als seine Leistung auf dem Feld. Dabei liegt das meist gar nicht an den Sportlern selbst, sondern am ganzen Brimborium drumherum. In Zeiten dieser Übermedialisierung von Sportevents fand mein sportlicher Moment des Jahres tatsächlich in einem Keller statt.

Es war der Moment, in dem der geistig behinderte Tischtennisspieler Hartmut Freund endlich seinen Schläger gegen den Ball schwingen durfte und sein bis dahin versteinertes Gesicht plötzlich vor Glück strahlte. Miterlebt haben das Geschehen nicht Tausende im Stadion und schon gar nicht Millionen am Fernsehgerät - und vielleicht machte genau das diesen Moment so unvergesslich für mich. Für Sponsoren völlig uninteressant, spielte da ein 51-jähriger Mann Tischtennis. Und jauchzte dabei vor Glück.

Tischtennis als Lebensinhalt

Für Hartmut Freund ist Tischtennis sein Lebensinhalt. Er spielt jeden Tag, in sechs verschiedenen Vereinen - und er spielt gut. Seit vielen Jahren gewinnt er Turnier um Turnier, und das trotz einer schweren geistigen Behinderung. Hartmut Freund hat einen IQ von 46. Den Grund dafür vermutet seine Mutter in Sauerstoffmangel bei der Geburt. Geklärt ist das nicht - doch klar ist: Hartmut Freund ist ein Pflegefall. Seit dem 29. Januar 1968, dem Tag, an dem er zur Welt kam.

Ich besuchte Hartmut Freund im März 2019 für das SWR Fernsehen. Im Vorfeld der Special Olympics in Abu Dhabi, wo er an den Start gehen sollte. Von der oft glamourösen Sportwelt ist der Trainingskeller der Freunds weit entfernt, empfangen wurden mein Kamerateam und ich dennoch mit einer Flasche Champagner. Die Familie freute sich, dass das Fernsehen vorbeikam. Während ich mich mit Mutter Edeltraud, Vater Gregor und Bruder Norbert unterhielt, saß Hartmut Freund mit am Tisch, ständig mit nur einer Frage auf den Lippen: "Tischtennis spielen?" Mehr sagte er nicht.

Bietigheim, Reutlingen, Walldorf - Struktur durch Sport

Wie wichtig für ihn das Tischtennisspielen ist, das erfuhr ich in den darauffolgenden Stunden. Das Training strukturiert seinen Tag. Heute Training in Bietigheim-Bissingen, morgen in Reutlingen, übermorgen Walldorf. Ob er gewinnt oder verliert, das versteht Hartmut nicht, denn er kann nicht zählen. Aber er kann spielen.

Mittlerweile ist das gesamte Familienleben auf den 51-Jährigen abgestimmt. Norbert Freund kündigte sogar seinen Job, um für seinen Bruder da zu sein. Es ist ein beeindruckendes Familienkonstrukt, das die Freunds im Laufe der Jahrzehnte um Hartmut herum aufgebaut haben. Zu diesem Konstrukt gehört der Hobbykeller unweigerlich dazu. Mittendrin eine Tischtennisplatte und eine Ballmaschine, die Hartmut Freund die Bälle zuspielt.

"Er merkt nicht, dass er erschöpft ist"

Und so standen wir um die Tischtennisplatte herum, als Hartmut Freund endlich spielen durfte. Mutter, Vater, Bruder und unser SWR-Filmteam. Hobbykeller statt Mercedes-Benz-Arena. Freund spielte und spielte, so lange bis seine Familie die Ballmaschine wieder abstellte. "Man muss ihm sagen, dass er Pause machen soll", erklärte mir Norbert. "Sonst spielt er immer weiter. Er merkt nicht, dass er erschöpft ist."

Bei den Special Olympics in Abu Dhabi erreichte Hartmut Freund wenige Wochen später zwei Mal den Silberrang. Zweiter im Einzel und Zweiter im Unified Doppel. Große Sponsorenverträge oder Sportförderungen erhielt er dafür freilich nicht. Für seinen Start bei den Global Games in Australien ein paar Monate später bemühte sich Familie Freund deshalb, das nötige Kleingeld für den Trip via Crowdfunding zusammen zu bekommen. 89 Menschen sponserten Hartmuts Reise mit insgesamt 4545,55 €. Ich beteiligte mich auch.

Post aus Sydney

Als Dankeschön erhielt ich ein halbes Jahr später eine Postkarte aus Sydney. "Vielen Dank für deine Unterstützung, herzliche Grüße, Hartmut", stand darauf. Ich freute mich und musste wieder an sein Lächeln denken.



Kein Erfolg, kein "Kampf seines Lebens", kein Aufstieg, keine "sensationelle" Halbzeitshow bei einem DFB-Spiel und schon gar kein Frisurentrend hat mich im Jahr 2019 mehr beeindruckt als Hartmut Freunds ehrliche Begeisterung für seinen Sport.