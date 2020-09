per Mail teilen

Es soll nicht mehr gepustet werden. Die Rede ist vom Tischtennis und einer neuen Regel: den Spielern wird aktuell untersagt, vor dem Aufschlag auf den Ball zu blasen. SWR-Redakteur Günther Schroth ist erleichtert, dass er kein Tischtennisspieler ist.

Okay, ich habe mich mittlerweile mit der Maske angefreundet. Ich trage sie, weil ich die dahinterstehende Logik einfach mal akzeptiere. Diese Logik besagt: wer andere schützt, schützt auch sich selbst. Deswegen trage ich nicht nur Maske, sondern verweigere mich so oft wie möglich dem Öffentlichen Personennahverkehr und wasche ich mir auch so häufig die Hände, dass sie seit Monaten schrumpelig sind.

Pusteverbot im Tischtennis

Aber ich bin froh, dass ich kein Tischtennis spiele. Denn beim Tischtennis ist jetzt das Pusten verboten. Das Pusten ist im Tischtennis eine probate Methode, um den Ball von Feuchtigkeit zu befreien. Ist der Ball zu feucht, dann fehlt der Spin, die Drehung, mit der man den Gegner überraschen möchte. In Corona-Zeiten aber ist das Trockenblasen des Balles untersagt - der Tischtennisverband lässt das aus Hygienegründen nicht mehr zu. Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen haben am Wochenende dennoch gegen Saarbrücken gewonnen - auch wenn sie während des Spieles immer wieder auf das Pusteverbot hingewiesen werden mussten.

Schmieren auf der Platte verboten

Übrigens auch auf das Abwischverbot: im Tischtennis spielen auch trockene Hände eine wichtige Rolle - um sie vom Schweiß zu befreien, schmiert man die flache Hand gerne über die Platte - auch das eine Angewohnheit, die man schlecht von jetzt auf nachher losbekommt. Angewohnheiten haben das blöderweise so an sich. Sonst würden sie ja auch Abgewohnheiten heißen. Und deswegen schauen die Tischtennisschiedsrichter jetzt mit Argusaugen darauf, wie die Spieler mit Aerosolen und Schmierfeuchtigkeit umgehen: Pusten und Schmieren stehen auf dem Index. Pusten ist das neue Husten.

Doppel wieder erlaubt

Keine Puste mehr zu haben gilt unter Tischtennisspielern unvermittelt als erstrebenswerter Zustand. Dafür aber wurde das Doppelverbot mittlerweile wieder gelockert. Das war zwischenzeitlich gar nicht mehr statthaft - mittlerweile allerdings dürfen die Ligen selbst entscheiden, ob Doppel gespielt werden oder nicht. Zwei gegen zwei geht also wieder, aber nur ohne Pusten, ohne Husten und ohne Schmierereien mit den Händen. Egal wie schrumpelig die durch das monatelange Waschen mittlerweile geworden sind.

Sportarten wie Tischtennis also haben in Corona-Zeiten ganz eigene Probleme, das ganz große Geld für die Dauertesterei wie bei den Profifußballern fehlt - und deswegen erlegt man sich beim Tischtennis dieses Schmier- und Pusteverbot auf. Aber wenigstens kann man dadurch wieder regelmäßig Spiele durchführen. Andere Sportarten haben es da sehr viel schwerer: im Wattepusten etwa werden auch in diesem Jahr wieder keine Deutschen Meisterschaften ausgetragen.