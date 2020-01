per Mail teilen

Der Außenseiter ASV Grünwettersbach hat überraschend den Tischtennis-Pokal der Herren gewonnen und bei der Endrunde in Ulm die Favoriten düpiert.

Im Endspiel bezwangen die Badener am Samstag Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen 3:2, nachdem dem ASV unmittelbar zuvor im Halbfinale ein 3:2-Erfolg über Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken mit Nationalspieler Patrick Franziska gelungen war.

Frankziskas Einzel-Erfolge waren dabei zu wenig für den Favoriten. Ochsenhausen warf vor 4.500 Zuschauern in der ratiopharm-Arena Rekordsieger Borussia Düsseldorf um Timo Boll mit 3:2 aus dem Rennen, die beiden Punkte von Boll reichten den Düsseldorfern am Ende nicht. Die Damen ermitteln am Sonntag ihren Pokalsieger.

Grünwettersbach goes USA

Hintergrund-Tipp: Vor rund zwei Jahren war der ASV Grünwettersbach bereits in den Schlagzeilen aufgetaucht. Damals waren die Grünwettersbacher als erstes Team zu einem offiziellen Bundesliga-Spiel in die USA gereist um eine Partie gegen Mühlhausen auszutragen - in Washington D.C. Der SWR berichtete damals ausführlich über den ASV.