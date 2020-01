per Mail teilen

Der ASV Grünwettersbach hat sich überraschend zum Tischtennis-Pokalsieger gekrönt. Die Badener, erst 2015 in die Bundesliga aufgestiegen, gewannen das Endspiel des Final-Four-Turniers in Neu-Ulm gegen den Meister und Titelverteidiger TTF Ochsenhausen 3:2.

Grünwettersbach ist ein kleiner Stadtteil von Karlsruhe und hat rund 4.000 Einwohner. Es gibt dort einen romanischen Kirchturm oder den weit über Grünwettersbach hinaus sichtbaren, fast 150 Meter hohen Fernmeldeturm. Und es gibt in Grünwettersbach eine Tischtennismannschaft, die für eine Sensation gesorgt hat.

Dauer 0:57 min "Einfach Wahnsinn": Grünwettersbach schafft die Tischtennis-Sensation "Einfach Wahnsinn": Grünwettersbach schafft die Tischtennis-Sensation

Sekinger: "Einfach Wahnsinn"

Der ASV Grünwettersbach hat sich völlig überraschend und erstmals den deutschen Pokal gesichert. Der 3:2-Finalsieg gegen Titelverteidiger TTF Ochsenhausen vor 4.600 Zuschauern in Neu-Ulm kam so unerwartet, dass ASV-Trainer Joachim Sekinger es auch kurz danach noch nicht glauben konnte. "Es ist unglaublich, einfach Wahnsinn! Ich bin sprachlos. Ich bin so stolz auf die Mannschaft", sagte Sekinger.

Schon im Halbfinale zuvor hatte seine Mannschaft sich ebenfalls knapp mit 3:2 gegen den 1. FC Saarbrücken TT durchgesetzt. "Es war heute ein Sieg der ganzen Mannschaft", sagte ASV-Spieler Qiu Dang. Auch gegen Saarbrücken hatte Qiu im Doppel mit Tobias Rasmussen für den entscheidenden Punkt gesorgt.

Knapp 200 Fans waren aus Grünwettersbach in die ausverkaufte Arena gekommen, nach dem völlig überraschenden Erfolg feierten sie ihre Mannschaft. Durch diesen Sieg dürfte das kleine Grünwettersbach zumindest kurzzeitig nicht nur für seinen Fernmeldeturm bekannt sein.

Hintergrund-Tipp: Vor rund zwei Jahren war der ASV Grünwettersbach bereits in den Schlagzeilen aufgetaucht. Damals waren die Grünwettersbacher als erstes Team zu einem offiziellen Bundesliga-Spiel in die USA gereist um eine Partie gegen Mühlhausen auszutragen - in Washington D.C. Der SWR berichtete damals ausführlich über den ASV.