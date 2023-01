Der TTC Neu-Ulm ist erstmals Tischtennis-Pokalsieger

per Mail teilen

Der TTC Neu-Ulm mit dem Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov ist erstmals deutscher Tischtennis-Pokalsieger. Die TTF Liebherr Ochsenhausen waren im Halbfinale ausgeschieden.

Beim Final Four in Neu-Ulm bezwang der TTC, der erst 2019 gegründet worden war, im Endspiel Rekordsieger Borussia Düsseldorf um Altstar Timo Boll und den in Nürtingen geborenen Europameister Dang Qiu mit 3:0. Im Halbfinale hatten die Gastgeber Ochsenhausen mit 3:0 ausgeschaltet.

Ovtcharov bezwang im Finale Dang Qiu mit 3:0, zudem punkteten die Schweden Truls Möregardh gegen Boll (3:2) und Anton Källberg gegen Lin Yun-Ju (3:0).

Neu-Ulm tritt die Nachfolge des 1. FC Saarbrücken an, den der 27-malige Pokalsieger Düsseldorf im Halbfinale mit 3:0 besiegt hatte. Bei den Frauen sicherte sich TTC Berlin Eastside mit Vize-Europameisterin Nina Mittelham durch ein 3:0 über den TSV Langstadt den Pokalsieg.