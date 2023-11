Das Stuttgarter ATP-Turnier darf sich in den kommenden zwei Jahren auf eine hochkarätige Besetzung freuen. Olympiasieger Alexander Zverev gibt sich die Ehre auf dem Weissenhof.

Alexander Zverev will in den kommenden beiden Jahren beim ATP-Turnier in Stuttgart seine Wimbledon-Vorbereitung beginnen. Der Olympiasieger von Tokio 2021 habe seine Zusage für die Jahre 2024 und 2025 gegeben. Das teilten die Veranstalter des Stuttgarter Rasenturniers am Freitag mit. Im kommenden Jahr findet das Turnier auf der Anlage des TC Weissenhof vom 10. bis 16. Juni statt. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt am 1. Juli 2024.

Zverev freut sich auf Spiele vor eigenen Fans

"Die Turniere in Deutschland haben für mich einen besonderen Stellenwert. Es gibt für mich nichts Schöneres, als vor meinen Fans zu spielen", sagte der Weltranglisten-Siebte, der in dieser Saison die Titel in seiner Heimstadt Hamburg und im chinesischen Chengdu gefeiert hat, in einer Mitteilung der Organisatoren.

Schon in diesem Jahr wollte der Hamburger das erste Mal seit 2019 wieder in Stuttgart antreten. Er sagte dann aber nach seiner Halbfinal-Teilnahme bei den French Open wegen einer Oberschenkelverletzung ab. Auch 2024 beginnt das Stuttgarter Event direkt nach dem Grand-Slam-Turnier in Paris (20.05.- 09.06.2024).

Wildcard für Zverev 2024 in der ersten Runde?

Die Veranstalter gehen davon aus, dass Zverev im kommenden Jahr als Top-Ten-Spieler zu den vier gesetzten Teilnehmern auf dem Weissenhof gehört und damit in der ersten Runde ein Freilos haben wird. "Damit hat Alexander Zverev ausreichend Zeit, um sich optimal auf die 'Boss Open' vorzubereiten, selbst wenn er davor bei den French Open in Paris weit kommen sollte", sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer. Als Folge seiner Knöchelverletzung, die er sich 2022 zugezogen hatte, stand Zverev im vergangenen Juni nicht in den Top 20.