Iga Swiatek möchte nach ihrem Halbfinal-Aus vor einem Jahr ihren dritten Titel in Stuttgart gewinnen. Der Auftakt ins Turnier gelingt. Aryna Sabalenka tritt erst am Samstag an.

Sendung am Do. , 17.4.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell