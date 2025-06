Sensation in London: Tatjana Maria feiert größten Erfolg ihrer Karriere

Tatjana Maria hat beim Rasenturnier in London für eine Riesen-Überraschung gesorgt und mit 37 Jahren erstmals ein 500er-Turnier auf der WTA-Tour gewonnen.

Bei der Rasen-Konkurrenz in der britischen Hauptstadt besiegte die Bad Saulgauerin sensationell im Finale Amanda Anisimova aus den USA mit 6:3, 6:4 und holte sich den vierten Titel auf der WTA-Tour.

Unmittelbar nach dem verwandelten Matchball rannte Maria zu ihrem Ehemann und ihren beiden Töchtern. "Wir halten immer zusammen. Ich liebe euch. Ich kann es nicht abwarten, mit euch zu feiern", sagte die Deutsche und gab sich im ehrwürdigen Londoner Queen's Club selbst den Titel "Queen of Queens". Nach Gottfried von Cramm (1939), Boris Becker (1985, 1987, 1988 und 1996) und Michael Stich (1993) triumphierte erstmals eine deutsche Tennisspielerin beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon.

Maria lässt Anisimova keine Chance

Mit ihren unterschnittenen Bällen auf der Vorhand- wie auf der Rückhandseite entnervte Maria im Finale ihre 14 Jahre jüngere Gegnerin komplett. Die Deutsche befand sich fast durchgehend in der Defensive, leistete sich aber so gut wie keine Fehler und erlief fast jeden Ball.

Maria hatte sich zuvor in London gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada), die einstige French-Open-Finalistin Karolina Muchova (Tschechien), die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) und die Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA) durchgesetzt. Ins Hauptfeld war Maria über die Qualifikation eingezogen.

Älteste Spielerin im WTA-500-Finale

Maria ist die älteste Spielerin, die jemals ein WTA-500-Turnier gewann. Durch den Finalsieg steht die zweifache Mutter wieder unter den Top 50 und ist ab diesem Montag die deutsche Nummer eins vor Eva Lys. Ihren bisher letzten von nun vier Turniersiegen feierte Maria 2023 im kolumbianischen Bogotá.

Für Maria könnte der Titel von London die Trendwende in einer bislang verkorksten Saison einleiten. Vor dem Rasenevent in der englischen Hauptstadt steckte Maria in einem Formtief und hatte seit April kein Spiel mehr gewonnen. Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres war Maria in der zweiten Runde gescheitert.

Das Turnier im Queen's Club im Stadtteil West Kensington, bei dem in diesem Jahr erstmals seit 1973 wieder Frauen an den Start gingen, dient der Vorbereitung auf den dritten Grand Slam des Jahres in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).