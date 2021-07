Die deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung Nastasja Schunk steht beim Turnier in Wimbledon überraschend im Juniorinnen-Finale.

Die 17-Jährige aus Leimen gewann im Halbfinale am Samstag in London 6:4, 4:6, 6:4 gegen Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra. Die erst 15-Jährige war an Nummer eins gesetzt und hatte im vergangenen Jahr bereits das Nachwuchs-Turnier bei den Australian Open gewonnen.

"Bin ein bisschen überfordert"

"Ich bin überwältigt und einfach sehr glücklich", sagte Schunk auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Es war so schön, vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen. Ich realisiere das noch gar nicht, das wird bestimmt erst nach dem Turnier kommen. Ich bin ein bisschen überfordert."

Finale am Sonntag

Schunk entschied das sehenswerte Duell der beiden Linkshänderinnen auf dem Platz Nummer eins aber nach 2:12 Stunden und vielen harten Grundlinienduellen für sich. Im Endspiel am Sonntag trifft Schunk auf die ebenfalls 17-jährige Spanierin Ane Mintegi del Olmo. Die deutsche Vizemeisterin gehört zum Nachwuchsteam des Deutschen Tennis Bundes. Beim WTA-Turnier in Stuttgart in diesem April hatte sie sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt, schied dann aber in der ersten Runde aus.