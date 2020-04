Mit der Absage des Tennis Grand-Slam-Turniers in Wimbledon, steht jetzt auch fest: Das ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof findet im Juni nicht statt. Ein Ausweichtermin werde geprüft, sagte Dr. Gert Brandner, Vorsitzende des TC Weissenhof.

"Bedauerlicherweise bleibt uns aufgrund der anhaltenden globalen Pandemie von Covid-19 keine andere Wahl, als die Tour bis 13. Juli weiter auszusetzen. [...] Wir stellen uns den Herausforderungen in diesen beispiellosen Zeiten, in denen Gesundheit und Sicherheit weiterhin oberste Priorität haben", erklärte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi. Das Traditionsturnier hätte vom 8. bis zum 14 Juni in Stuttgart stattfinden sollen. Auch die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev sollte in Stuttgart teilnehmen.

Alternative Termine werden gesucht

Das Turnier sei "das absolute Highlight in unserem Tennisjahr, daher werden wir alle Entscheidungen mittragen, die eine Durchführung des Turniers in dieser Saison vielleicht doch noch ermöglichen", sagt Dr. Gert Brandner, Vorsitzender des TC Weissenhof in einer Pressemitteilung. "Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen nicht nur mit der ATP, sondern selbstverständlich auch mit allen unseren Partnern intensive Gespräche über eine Verlegung des MercedesCup führen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die aktuelle Lage soweit entspannt, dass der Spielbetrieb auf der ATP-Tour wieder aufgenommen werden kann".

Am Mittwoch war zuvor bereits das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon abgesagt worden. Die Männer-Tour ATP und die Frauen-Tour WTA verkündeten eine Verlängerung ihrer Spielpause bis mindestens 13. Juli. Damit finden auch die anderen Rasenturniere in Deutschland (Halle, Berlin und Bad Homburg) nicht statt.