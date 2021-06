Nach dem Corona-Aus im Vorjahr geht der Mercedes Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof 2021 wieder an den Start. Die drei wichtigsten Fragen zum renommierten Tennis-Turnier.

An diesem Montag startete das Tennis-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof (07.06. - 13.06.) mit der Qualifikation und mit Zuschauern. Das Rasen-Turnier begann aufgrund der Verschiebung der French Open in Paris zwei Tage später dafür aber mit Dominik Koepfer.

Wer schlägt auf?

Ganz klar, dem Turnier fehlt ein prominentes Zugpferd. Alexander Zverev hätte gerne auf dem Weissenhof aufgeschlagen, der Hamburger hat aber eine gute Ausrede, warum er das nicht tun kann. Deutschlands bester Tennisprofi spielt am Dienstag bei den French Open um den Einzug ins Halbfinale. Dafür ist Dominik Koepfer am Start. Der Schwarzwälder scheiterte, nach einem harten Kampf, in der dritten Runde von Paris an Roger Federer. In der ersten Runde trifft der 27-Jährige auf den österreichischen Wildcard-Spieler Jurij Rodionov. Rudi Molleker, Dustin Brown und Yannick Hanfmann bekamen eine Wildcard für das mit 754.540 Euro dotierte Turnier und sind vor dem Abschluss der Qualifikation die weiteren deutschen Teilnehmer.

Gibt es Zuschauer?

Wegen der sich positiv entwickelnden Inzidenzwerte, dürfen 500 Zuschauer auf dem Centre-Court Platz nehmen. Wenn man bedenkt, dass in normalen Zeit bis zu 6.500 Tennis-Fans für Stimmung sorgen könnten, sind schmale 500 aber besser als Totenstille. Knifflig ist nur, wer vor dem Hintergrund von Angebot und Nachfrage, auf die Anlage darf. Denn es wird keinen öffentlichen Ticketverkauf geben. Das führt zu einem Verteilungsproblem bezüglich der Sponsoren-Kontingente, den Ticket-Inhabern aus dem aktuellen Vorverkauf und den Inhabern von Tickets aus 2020 als das Turnier coronabedingt ausgefallen war. Alle werden sicher nicht auf die Anlage dürfen. Für gekaufte aber nicht eingelöste Tickets hat der Veranstalter deshalb eine "Gutscheinlösung" gefunden. Wer den Gutschein bis 31. Dezember 2021 nicht eingelöst hat, hat das Recht auf Erstattung. Weitere Informationen gibt es hier.

Was müssen die Zuschauer beachten?

Wer zu den glücklichen 500 gehört, sollte einen Nachweis über eine negative Testung, Impfung oder Genesung nicht vergessen. Generell gilt für jeden auf der Anlage: Eigenverantwortung übernehmen. D.h. Hygienevorschriften bzw. AHA-Regeln beachten. Das tragen einer medizinischen Maske ist auf der gesamten Veranstaltungsstätte Pflicht. Die Sitzplätze auf den Tribühnen sind analog der Tickets einzunehmen. Nicht zu vergessen wären auch noch gute Laune und mit Blick auf das wechselhafte Wetter einen Regenschirm.