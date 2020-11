Es herrscht Unmut bei den Tennisvereinen in Rheinland-Pfalz. Anders als in anderen Bundesländern müssen Tennishallen im November geschlossen bleiben. Der erste Verein reichte deshalb bereits am Wochenende Klage ein.

Seit Montag (02. November) ist die neue Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. Die erlaubt Sport nur noch Einzelpersonen oder Mitgliedern desselben Haushalts - und das ausschließlich im Freien.

Tennisverband sucht Gespräch mit der Landesregierung

Tennis wird in den kommenden, kalten Monaten jedoch vor allem in der Halle gespielt. Das ist in Rheinland-Pfalz nun nicht mehr möglich, in den meisten anderen Bundesländern aber schon. Auch dort ist zwar kein Gruppentraining oder Doppel erlaubt, zumindest Einzel darf aber in der Halle gespielt werden. Der Tennisverband Rheinland-Pfalz sucht deshalb das Gespräch mit den politischen Entscheidungsträgern. Man werde "mit Landesregierung, Gesundheitsamt und Staatskanzlei in Kontakt treten", um eine Gleichstellung mit anderen Bundesländern zu erwirken, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes.

Mainzer Verein klagt gegen Hallenschließung

Auch vor Gericht war die Schließung der Tennishallen am Wochenende bereits Thema. Ein Mainzer Tennisverein hatte einen Eilantrag gegen die Schließung seiner Halle gestellt. Das Verwaltungsgericht Mainz lehnte diesen ab, stellte für weitergehende Klagen jedoch Erfolg in Aussicht. Zwar urteilte das Gericht, dass der Verein die erforderliche Dringlichkeit des Eilantrags nicht ausreichend begründen konnte - die Richter äußerten angesichts der Hygienemaßnahmen in der Tennishalle jedoch grundsätzliche Zweifel daran, dass die Schließung verhältnismäßig sei.

Weitere Klagen könnten folgen

Es bleibt abzuwarten, wie die Tennisvereine damit nun umgehen. Dass weitere Clubs in den nächsten Tagen Klage einreichen, scheint angesichts des Urteilsspruchs durchaus wahrscheinlich. Falls sich der Tennisverband Rheinland-Pfalz jedoch mit der Landesregierung einigen kann, würde es wohl zumindest wieder möglich sein, in den Hallen Einzel zu spielen. Dann könnten die Vereine auf den Gang vors Gericht verzichten.