Die besten Tennisspielerinnen der Welt treten immer wieder beim Grand Prix in Stuttgart an, die Fans lieben die Veranstaltung. Die Gründe für die Beliebtheit sind vielseitig.

Ob sie denn schon das Siegerauto im Blick habe, wurde Elena Rybakina nach ihrem Sieg über die deutsche Jule Niemeier beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gefragt. Traditionell gibt es neben Preisgeld und Weltranglistenpunkten bei diesem Turnier nämlich auch ein Sportauto für die Siegerin. Rybakina, immerhin amtierende Wimbledonsiegerin, indes antwortete in ihrer höflichen, schüchternen Art, sie habe noch gar keinen Führerschein. Die weiblichen Tennisstars, sie geben sich in dieser einen Woche in Stuttgart bescheiden. Aber eben auch freudig und erwartungsvoll. Weil sie bei einem ganz besonderen Turnier im Teilnehmerfeld dabei sind. "Die Vorfreude war riesig", sagt Tatjana Maria im Gespräch, "gerade weil ich aus Bad Saulgau komme und hier in Stuttgart gelebt habe." Es sei ein "super Turnier und eine Ehre", dabei zu sein.

Der Porsche-Tennis-Grand-Prix – beliebt bei Fans und Spielerinnen

Der Grand Prix findet seit 2006 in der Stuttgarter Porsche-Arena statt, davor war das Turnier in Filderstadt verortet. Auf dem roten Sand im Neckarpark kämpfen dieses Jahr unter anderem acht der besten zehn Tennisspielerinnen der Welt um den Titel. Sportlich gesehen markiert Stuttgart quasi den Auftakt in die Sandplatzsaison. Die Spielerinnen geben in der Landeshauptstadt also erstmals ihre Visitenkarte auf dem roten Belag ab, können sich wieder an das Geläuf gewöhnen. Laut Maria ist das Turnier eine sehr gute Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Das Besondere am Turnier in Stuttgart – das Event wurde bereits zehnmal zum Besten seiner Kategorie gewählt. Antworten auf das "Warum?" findet man viele, bei Fans in der Halle, aber eben auch bei den Hauptakteurinnen selbst.

Elena Rybakina lobt beispielsweise das Essen und die Gastfreundschaft, Karolina Pliskova hat folgende Antwort parat: "Ich denke, jeder mag es, weil das Hotel direkt hier ist, so dass man nicht zu viel Zeit im Auto verbringen muss", äußert die frühere Grand-Slam-Finalistin. Die Tschechin gewann das Turnier 2018, ist zum achten Mal in Stuttgart dabei. Auch das zeigt: Die Spielerinnen fühlen sich wohl, kommen immer gerne wieder. Aber nicht nur sie verbindet eine lange Tradition mit dem Turnier, auch die Zuschauer wie beispielsweise Edgar Schlereth kommen immer wieder: "Ich bin bestimmt schon zum siebten oder achten Mal hier", erzählt der große Tennis-Fan. "Man ist richtig nah an den Spielerinnen, es ist eine schöne Atmosphäre. Mir gefällt es hier sehr gut." Es sei das einzige Turnier in Deutschland, dass er regelmäßig besuche - ein gutes Zeugnis für das Event von Turnierdirektor Markus Günthardt und der sportlichen Leiterin Anke Huber.

Stars zum Anfassen

Das große Plus des Turniers ist, und da sind sich alle Fans einig, die Nähe zu den Spielerinnen: Hier gibt es die Stars der Tennisszene zum Anfassen. Nebenan in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist der Trainingscourt, und der ist für jedermann zugänglich. Viele Fans schauen abseits der Spiele auf dem Center-Court gerne beim Training vorbei. Auf dem Platz trainiert die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen – drumherum scharen sich die Fans. "Dieses Zuschauen beim Training, das hat man ja am TV nicht, da sieht man sie nur von Weitem. Hier kommt man eben schön nah ran", sagt Beobachter Bernd Schoch.

Iga Swiatek stört die Fannähe keineswegs. "Wenn ich zu Turnieren komme, dann freue ich mich auf die Zuschauer. Sie sind sehr nett hier, sie haben auch Feingefühl, wann sie jemanden ansprechen können. Sie unterstützen einen sehr, das gefällt mir." Die Fans kommen in Stuttgart jedenfalls voll auf ihre Kosten. Die momentan beste Tennisspielerin der Welt nimmt sich Zeit, schreibt fleißig Autogramme und macht sogar Ballkinder glücklich. Sie signiert ihre Schuhe, was grenzenlose Begeisterung hervorruft. Begeisterung zeigt auch Swiatek: "Ich mag es sehr, hier zu sein. Alles ist sehr schön, auch elegant. Es ist ein kleiner Unterschied zu anderen Turnieren." Ein Lob für das Turnier von der Weltranglistenersten, die vielleicht höchste Auszeichnung für die Verantwortlichen.

Hohes Tennis-Niveau zieht die Zuschauer an

Die nächste hohe Auszeichnung ist das Teilnehmerfeld. Siebzehn der besten zwanzig Spielerinnen der Welt sind dabei, auch das ist ein Publikumsmagnet. "Die Meldeliste ist sehr stark", findet Angelika Köhler aus Dortmund. Dass das Stuttgarter Turnier nicht nur Tennisfans aus der Region anzieht, zeigt das Beispiel von Carmen Huck. Sie trifft beim Grand-Prix jedes Jahr ihre Freundesgruppe aus ganz Deutschland. "Es ist jedes Mal toll, dabei zu sein, Spielerinnen zu sehen und dann auch meine Freunde zu treffen", schwärmt sie.

Aber so viel den Zuschauern die Nähe zu den Spielerinnen bedeutet, so wichtig ist ihre Unterstützung auch für die Teilnehmerinnen. "Es ist immer schön, zuhause zu spielen, in Deutschland zu spielen", sagt beispielsweise Jule Niemeier im Gespräch mit dem SWR. Die Deutsche, die auch im Bille-Jean-King-Cup im Einsatz war, nimmt viel Positives aus Stuttgart mit. "Ich liebe es, hier zu spielen, es sind sehr viele Zuschauer gekommen, das macht extrem viel Spaß, wenn man unterstützt wird."

Rund-um-Sorglos-Paket für die Spielerinnen

Auch die Veranstalter sorgen dafür, dass der Spaß bei den Akteurinnen nicht zu kurz kommt. Die Spanierin Paula Badosa beispielsweise bekommt eine Führung durch das Porsche-Museum, bei diversen Social-Media-Challenges können die Spielerinnen ihr Geschick außerhalb des Tennisplatzes beweisen. Vor allem eines sticht aber heraus: das Rundum-Sorglos-Paket für die Sportlerinnen. „Wir tun alles, um ihnen die besten Bedingungen zu bieten. Und wir versuchen, ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen“, wird Anke Huber in der Presse-Information des Turniers zitiert.

Dass das funktioniert, bestätigen die Spielerinnen im Gespräch mit dem SWR. "Das Turnier ist super organisiert. Für uns Spielerinnen gibt es nichts Besseres", meint Tatjana Maria. Das Hotel sei sehr nah und alles einfach perfekt durchorganisiert, lobt die 35-jährige. Die Wohlfühloase Porsche-Arena gefällt den Athletinnen. "Das Gesamtpaket ist perfekt. Man kann vom Training direkt ins Zimmer, vom Zimmer ist man schnell im Restaurant. Es ist sehr familiär und nah beieinander, das macht es sehr schön", konstatiert Jule Niemeier. Und Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina meint: "Ich versuche, auch nächstes Jahr zu kommen, hoffentlich klappt das."